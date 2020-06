Piden renombrar el aeropuerto John Wayne debido a las declaraciones racistas del actor

El cowboy más famoso de Hollywood también es conocido por ser uno de los miembros más racistas de la industria cinematográfica. En medio de la enorme ola de lucha racial en Estados Unidos y el movimiento Black Lives Matter más fuerte que nunca, una iniciativa del Partido Demócrata del Condado de Orange propone que el Aeropuerto John Wayne sea renombrado para no rendirle ningún tributo al actor que creía en la supremacía blanca.

Las últimas semanas hemos visto cómo Hollywood se ha estado replanteando las incontables veces en que las representaciones plagadas de estereotipos raciales ocuparon un sitio importante en diversas producciones. En los últimos días varias comedias eliminaron los episodios o escenas que presentaban personajes haciendo blackface, entre ellas The Office, Scrubs y 30 Rock; e incluso The Simpsons aseguraron que jamás volverán a utilizar actores blancos para interpretar personajes de color.

Recientemente las protestas contra el racismo incluso lograron que Lo Que El Viento Se Llevó - 94%, uno de los clásicos invaluables de Hollywood, saliera de HBO MAX y regresara con un video que contextualizara las representaciones racistas de la película. Si bien esto puede tener una explicación, lo que no lo tiene son las ideas del conocido actor John Wayne, famoso por ser una de las principales estrellas del western, y que en 1971 le dijo a Playboy que creía en la supremacía blanca (vía Screen Rant):

Creo en la supremacía blanca hasta que los negros sean educados a un punto de responsabilidad. No creo en dar autoridad y posiciones de liderazgo y juicio a personas irresponsables.

El protagonista de grandes clásicos del Viejo Oeste también compartió pensamientos igual de terribles sobre la esclavitud, los nativos americanos y los miembros de la comunidad LGBTQ+. 50 años después de aquella entrevista y justo en el momento en el que Hollywood se está cuestionando las representaciones racistas en sus producciones, Los Angeles Times reporta que el Partido Demócrata del Condado de Orange espera que su iniciativa de cambiar el nombre del Aeropuerto John Wayne a Aeropuerto del Condado de Orange sea aprobada. Se espera que no sólo el nombre del actor sea eliminado, sino cualquier otra imagen que haga alusión al famoso intérprete.

Hasta el momento no hay una resolución sobre esta petición, pero no es la primera vez que se intenta cambiar el nombre del aeropuerto sin conseguir que esto suceda. No obstante, esta vez es diferente, dado que el movimiento Black Lives Matter está más vivo que nunca, y ha permitido que los individuos y símbolos racistas sean reevaluados. A pesar de la fama de John Wayne y sus incuestionables aportaciones al género del western, no existe ningún “aviso de contenido obsoleto” o un video que pueda contextualizar sus deleznables declaraciones que incluso en su tiempo ya estaban fuera de lugar.

Apenas hace unos días un grupo de más de 300 actores afrodescendientes de la comunidad hollywoodense firmaron una petición dirigida a la industria del cine, donde se denuncia el racismo que existe dentro de la misma y la responsabilidad de haber representado durante tantos años estereotipos sobre las personas de color y alimentado el suprematismo blanco:

Incluso con los recientes éxitos de las películas y la televisión producidas y dirigidas por afroamericanos, los mitos de las ventas internacionales limitadas y la falta de universalidad de las historias dirigidas por negros se utilizan para reducir nuestro contenido a presupuestos más pequeños y campañas de marketing inadecuadas (…) Los blancos constituyen el grupo demográfico racial más pequeño del mundo, pero sus historias son vistas como universales a nivel internacional. Cuando tenemos la rara oportunidad de contar nuestras historias, nuestros procesos de desarrollo, producción, distribución y comercialización a menudo se ven empañados, filtrados y manipulados por la mirada blanca.

Queda un largo trecho para la lucha contra el racismo dentro y fuera de Hollywood, pero hoy más que nunca los miembros de la industria del entretenimiento están dispuestos a replantearse las ideas que tanto dañaron en el pasado.

