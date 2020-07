Amazon realizará documental sobre el crimen que inspiró Twin Peaks de David Lynch

¡Tenemos muy buenas noticias para los fanáticos de Twin Peaks! El programa creado por David Lynch (Cabeza de Borrador - 91%, Terciopelo Azul - 93% y Sueños, Misterios y Secretos - 81%) y Mark Frost , dio a conocer al mundo el misterioso caso del asesinato de Hazel Drew, una joven que fue encontrada sin vida en Sand Lake, Nueva York, durante el verano de 1908. Si no conoces a fondo todos los detalles sobre este crimen que inspiró uno de los shows más icónicos de la televisión, tendrás oportunidad de hacerlo con el nuevo libro Blonde, Beautiful and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks. Amazon ya adquirió los derechos de la publicación y actualmente está desarrollando un documental sobre la misma. ¡Ya queremos verlo!

No te puedes perder: Twin Peaks: Kyle MacLachlan quiere volver a interpretar al agente Dale Cooper

Twin Peaks fue una serie que se transmitió por la cadena televisiva ABC durante 1990 y 1991. El programa que ya es considerado una producción de culto, seguía al agente del F.B.I. Dale Cooper (Kyle MacLachlan), quien es enviado a esta ciudad ficticia para investigar el asesinato de la popular estudiante Laura Palmer (Sheryl Lee ). En 1992 Lynch estrenó la película Twin Peaks: Fuego Camina Conmigo - 62% y en 2017 una tercera temporada del show Twin Peaks: The Return - 94% le dio cierre a la historia.

De acuerdo con Metabook Entertainment, Blonde, Beautiful and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks, libro de David Bushman y Mark Givens, “investigará los secretos, la corrupción y las políticas de género que una comunidad de un pueblo pequeño intentó mantener enterrada” sobre el asesinato de Hazel Drew. El co-creador de Twin Peaks, Mark Frost, le dijo a MovieMaker que este crimen fue la principal inspiración para la aclamada serie que escribió junto al director de El Hombre Elefante - 90% (vía IndieWire):

La primera historia de crimen real que me cautivó cuando era niño, el asesinato de Hazel Drew te lleva a un nexo de poder, dinero y política sexual que se siente completamente contemporáneo. Esta historia inquietante también proporcionó el combustible de pesadilla para una tragedia ficticia que, décadas después, hizo la pregunta: ‘¿Quién mató a Laura Palmer?’

También te podría interesar: Dark: Películas y series que influenciaron a los creadores del éxito de Netflix

Recientemente Amazon Publishing adquirió los derechos de este nuevo libro sobre el asesinato de Hazel Drew y de acuerdo con lo que reporta IndieWire, Amazon Studios tiene planeado realizar una adaptación en formato documental dirigida por Benjamin Alfonsi. El cineasta reveló a MovieMaker que ha sido “increíblemente gratificante ver que la historia de Hazel cobra vida propia. Espero que este documental le dé una voz en la pantalla que no tenía en la vida real”.

Beautiful and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks será publicado hasta el invierno de 2021. En una declaración conjunta, los autores Bushman y Givens, aseguraron que su máxima inspiración para realizar el libro fue la propia serie de Twin Peaks, pero que al adentrarse en el caso fueron atrapados por el misterio que desprende:

Aunque ambos llegamos a esta historia inicialmente a través de nuestra fascinación con Twin Peaks, nos hemos dado cuenta, en los años que hemos pasado investigando el asesinato de Hazel Drew, que éste es un misterio de asesinato increíblemente apasionante y escandaloso en sí mismo.

Tal como mencionamos al principio de esta nota, Hazel Drew apareció muerta el 11 de julio de 1908 en la zona residencial Sand Lake. Aparentemente la última vez que fue vista con vida fue cuatro días antes, mientras recogía fresas. De acuerdo con los escritores Givens y Bushman, la aparición de su cadáver desató en la localidad un efecto bastante similar al de Twin Peaks. Entre los sospechosos se encontraban varios sujetos y según reporta The Washington Post, el equipaje de la joven fue encontrado en una taquilla de la estación de tren, justo después de que abandonara inesperadamente su trabajo. El misterio entorno a su muerte jamás fue resuelto y se concluyó que falleció por un golpe en la parte posterior de la cabeza.

No te vayas sin leer: David Lynch declara que se siente orgulloso de todas sus películas menos de Dune