David Lynch declara que se siente orgulloso de todas sus películas menos de Dune

David Lynch es uno de los directores más importantes del tiempo presente. A lo largo de su carrera nos ha entregado cintas de gran fuerza y creatividad, convirtiéndose en objetos de culto para millones de cinéfilos en todo el mundo. Pero ni siquiera Lynch se siente conforme con todas sus películas. Durante una sesión de preguntas y respuestas publicada en su canal de YouTube, mismo donde comparte sus oníricos reportes del clima, el director habla sobre el trabajo que no le genera simpatía alguna: su adaptación de Dune.

Dune se desarrolla diez mil años en el futuro, tiempo en el que la humanidad se ha consolidado como un poderoso imperio galáctico de corte feudal. El protagonista es Paul Atreides, heredero de la Casa Atreides liderada por el Duque Leto. Al principio, toda la familia noble es traslada al planeta desierto de Arrakis para ejercer sobre él, se trata del único mundo en todo el universo conocido que contiene la valiosa especia melange, cosechada gracias a peligrosos métodos e indispensable para el control y manejo del imperio. La Casa Atreides es enviada al sitio para fiscalizar el comercio de la especia pero una terrible conspiración se oculta detrás de todo.

En 1984, David Lynch estrena su adaptación de Dune, película que tomó la historia del primer libro. La cinta incluye a Kyle MacLachlan, Sean Young, Patrick Stewart, Sting, Max von Sydow, y Linda Hunt; obtuvo críticas mixtas por parte de la prensa pero ha envejecido como una obra de culto y es bastante apreciada por algunos fans de la saga literaria. Para el año 2000 se estrena una miniserie que abarca el primer libro, y en 2003 una continuación que explora El Mesías e Hijos de Dune, el segundo y tercer libro; además, en algún momento Alejandro Jodorowsky intentó realizar su propia versión pero falló, en cambio, tuvimos un documental donde narra sus empresa no culminada.

Pero David Lynch no está orgulloso de Dune. La película podrá ser querida por algunos, sin embargo, no podemos negar que tiene abundantes detalles lo suficientemente bochornosos como para ganarse el desdén de otros, alguien no cercano a las novelas quedará muy aturdido. Ahora bien, una de las preguntas hechas al director en la sesión antes mencionada fue: ¿Cuál es tu trabajo que te hace sentir más orgulloso? Las respuesta del cineasta es bastante clara y ciertamente no nos llena de sorpresa.

Estoy orgulloso de todo, excepto de Dune. Me ha gustado mucho trabajar en diferentes películas. No se trata tanto del orgullo sino del placer por hacer, disfrutar del trabajo. He disfrutado trabajando en todos estos medios diferentes. Me siento muy afortunado de haber podido disfrutar de esas cosas y poder vivir.

Tal vez David Lynch no esté feliz con su versión de Dune, sin embargo, destaca como el primer director que llevó la historia a la pantalla grande. Muy pronto veremos en cines la versión de Denis Villeneuve y las expectativas son muy altas; este director se ha encargado de estar al frente de un par de joyas de la ciencia ficción como lo son La Llegada - 94% y Blade Runner 2049 - 88%, ambas muy apreciadas por la crítica y el público. Por ahora no existe razón para creer que la adaptación de Denis vaya por mal camino.

A mediados de abril, David Lynch declaró para The Hollywood Reporter que no está interesado en ver la nueva entrega de Dune, mencionando: “Fue un dolor de corazón para mí. No es la película que quería hacer. Me gustan mucho ciertas partes, pero fue un fracaso total para mí”. ¿La versión de Denis Villeneuve tendrá lo necesario para convertirse en la siguiente mega franquicia de Hollywood? Es probable, pero solo lo descubriremos cuando llegue a las salas a finales de año… si es que su fecha de estreno no es modificada por la distribuidora.

