Acusan a Brie Larson de borrar comentarios negativos y videos contra su canal de YouTube

Brie Larson (Scott Pilgrim vs. Los Ex De La Chica De Sus Sueños - 82%, Kong: La Isla Calavera - 76%, Tienda de Unicornios - 50%), la joven que comenzó su carrera como cantante de pop en la adolescencia saltó a la fama mundial cuando ganó el Óscar a Mejor Actriz por La Habitación, pero junto con su popularidad han crecido sus haters y eso lo pudimos comprobar durante la campaña publicitaria de Capitana Marvel - 60%, donde hizo algunos comentarios que más tarde fueron sacados de contexto y utilizados contra ella. Ahora vemos que sus detractores vuelven a atacar al llenar de dislikes y comentarios negativos su primer video como YouTuber, sin embargo, también llama la atención que en esta ocasión la actriz que ha presumido de ser muy fuerte e inmune a la negatividad de los haters, esté eliminando cuentas para reducir los dislikes de su video.

El primer video del canal de Brie Larson lleva como título “So, I made a decision…” (Así que tomé una decisión) y en éste adelanta el contenido que podrán ver sus seguidores, enfocado en la inclusión y la diversidad. Hasta el momento podemos notar que cuenta con una cantidad similar de likes (103,952) y de dislikes (91,901), algo que demuestra la gran cantidad de odio que hay en Internet contra la actriz.

De acuerdo con Epic Stream, varios usuarios de YouTube han calificado el canal de Larson como falso, pues no solo es obvio que tiene un equipo grande detrás, sino que cobardemente ha borrado comentarios negativos, también ha reducido los dislikes. En la sección de comentarios algunos han señalado que los dislikes redujeron su número como lo pueden ver en estas capturas de pantalla compartidas por un usuario de Twitter:

Brie Larson has allegedly been deleting comments on her YouTube channel, knocking out dislikes, and flagging videos critical of her pic.twitter.com/Nqsn3Eo3yp