Batwoman: La actriz Javicia Leslie sustituirá a Ruby Rose como protagonista

Después de casi dos meses desde que se anunció la salida de Ruby Rose de la serie de DC Comics Batwoman, ya sabemos quién es la actriz que ocupará su lugar, se trata de Javicia Leslie, conocida por su participación en la serie God Friended Me. Esta es la primera vez que una actriz negra interpretará a Batwoman, aunque tal y como se anunció antes, no interpretará al personaje que encarnó Rose, Kate Kane.

No te pierdas: Ofertas de la semana: Marvel Studios, Xbox y SoundPEATS (6 de julio)

Ruby Rose apareció en Batwoman como la protagonista y anteriormente en el crossover de las series de DC Elseworlds. De acuerdo con rumores, la complicada y demandante producción del show de The CW llevaron a la también actriz de Orange is the New Black - 96% a sentirse incómoda y el ambiente de trabajo se volvió muy pesado, así que tomó la sabia decisión de abandonar el show y dar la oportunidad a alguien más de ponerse el traje de Batwoman.

Javicia Leslie, por otro lado, dijo en un comunicado (vía Entertainment Weekly) que se siente honrada por estar al frente de un proyecto que contribuye a la representación de las personas negras y de la comunidad no-heterosexual en la pantalla chica:

Estoy extremadamente orgullosa de ser la primera actriz negra en interpretar el papel icónico de Batwoman en la televisión, y como mujer bisexual, me siento honrada de unirme a este programa innovador que ha sido un pionero para la comunidad LGBTQ +.

También puede interesarte: DC anuncia FanDome, nueva convención virtual para sus fans

El personaje que se pondrá la capa de Batwoman es Ryan Wilder, cuya descripción fue compartida por EW previamente y nos da a entender que se trata de alguien muy diferente a Kate Kane. Esto puede deberse a que la primera temporada tuvo una recepción divisiva entre los fans luego de que Rose dijera que no se trataba de una serie que pudiera ser disfrutada por hombres blancos y adultos. Esta es la descripción oficial de la nueva protagonista:

Ryan Wilder está a punto de convertirse en Batwoman. Ella es agradable, desordenada, un poco boba e indómita. Tampoco se parece en nada a Kate Kane, la mujer que llevaba el traje de murciélago antes que ella. Sin nadie en su vida que la mantuviera encaminada, Ryan pasó años como traficante de drogas, evadiendo a la policía y ocultando su dolor con malos hábitos. Hoy Ryan vive en su camioneta con su planta. Una chica que robaría leche para un gato callejero y también podría matarte con sus propias manos, Ryan es el tipo de luchador más peligroso: altamente habilidoso e indisciplinado. Una lesbiana fuera del clóset. Atlética. Ruda. Apasionada. Falible. Y no mucho tu estereotipo de héroe estadounidense.

Wilder, a diferencia de Kate Kane, es un personaje original que no tiene un antecedente en los cómics.

La showrunner de Batwoman, Caroline Dries, habló de su decisión de crear un nuevo personaje para ocupar el lugar de Kate Kane hace un mes (vía Deadline), y de cómo el productor ejecutivo Greg Berlanti la ayudó en el proceso:

Tras una reflexión más profunda —y Greg me ayudó a tomar la decisión, es mucho más inteligente que yo sobre este tipo de cosas— dijo, ya sabes, deberíamos reiniciar el personaje en términos de reiniciar Batwoman como alguien diferente, y también respetar todo lo que Ruby puso en el personaje de Kate Kane. Y creo que eso ayuda un poco al público, que no les pidamos que ignoren al elefante en la habitación.

No te vayas sin leer: Autora de The Handmaid's Tale defiende a las personas trans con argumentos científicos