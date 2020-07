Autora de The Handmaid's Tale defiende a las personas trans con argumentos científicos

La visibilidad de las personas transgénero es algo que está cada vez más presente en series y películas. La comunidad trans ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años con el objetivo de alcanzar los derechos que desean, así como las oportunidades que durante mucho tiempo se les han negado. Algunas personas todavía guardan prejuicios en su contra, por lo que Margaret Atwood , autora de El Cuento de la Criada, ha salido en su defensa con una fiera publicación que brinda sustento científico a la gente trans.

Hablar sobre sexo y género es algo muy delicado en estos tiempos, pues se trata de conceptos a menudo confundidos por la población. La comunidad transgénero se ha entregado a la tarea de informar sobre ellos, sin embargo, lo sesgos todavía se mantiene vigentes y en redes sociales podemos encontrar mucha desinformación y prejuicios que no llevan hacia ningún lugar. En este sentido, Margaret E. Atwood ha vertido un poco de luz al compartir un artículo de Scientific American que lleva por título “The New Science of Sex and Gender”.

La publicación explica a grandes rasgos el variado espectro que podemos encontrar en el tema del género, sin embargo, en Twitter han aparecido usuarios que prefieren partir de una base simple en donde la humanidad solo tiene sentido si los individuos se representan como hombres y mujeres, nada más. Atwood ha intentado debatir con algunos de ellos sin ganar demasiado terreno; por otro lado, también son muchos quienes la apoyan y buscar compartir el conocimiento con el resto del mundo. Aquí la publicación de Margaret y algunos de los fragmentos más notables del artículo:

Some science here: "When Sex and Gender Collide." https://t.co/oOxAsEWJm8 #TransGenderWomen Biology doesn't deal in sealed Either/Or compartments.

We're all part of a flowing Bell curve. Respect that! Rejoice in Nature's infinite variety!