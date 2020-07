Ofertas de la semana: Marvel Studios, Xbox y SoundPEATS (6 de julio)

¡Bienvenido a las ofertas semanales de Tomatazos! Empezamos el lunes con el pie derecho y más productos increíbles que no te puedes perder si eres fan de los videojuegos, la tecnología de alta gama y Marvel Studios. Las recomendaciones de esta semana vienen acompañadas de descuentos increíbles que simplemente no puedes dejar pasar. Estamos seguros de que no podrás evitar inclinarte por alguna de las piezas que traemos hoy para ti. Sigue leyendo para conocer todos los detalles de la espectacular lista.

Acercarnos a la tecnología de la más alta calidad es una placer que nos satisface de vez en cuando. Las marcas de talla mundial se esfuerzan todos los días para ofrecernos los mejores productos, lo necesario para cumplir con las necesidades más sofisticadas. Siempre hay algo en el mercado digno de nuestra atención, y lo que presentamos a continuación se lleva nuestro sello de calidad, encaminado hacia las marcas que todo buen consumidor y fan del entretenimiento conoce y respeta.

Xbox, SoundPEATS, Funko Pop y más nos acompañan en esta nota para presumir las mejores piezas que puedes encontrar en Amazon y a precios increíbles. Los seguidores de los videojuegos, los coleccionables de películas, y los artefactos de reproducción musical estarán fascinados con los descuentos que llenan de virtud al compendio semanal de Tomatazos. Puedes comenzar a disfrutar de nuestra espectacular lista a continuación:

Consola Xbox One S 1TB - Edición Roblox con 9% de descuento

• Precio en Amazon.com.mx: $6,829.00 MXN - ahorras $670 MXN

Xbox ha destacado en las últimas décadas como una de las marcas líderes en la industria del videojuego, siempre dotada con títulos exclusivos y abiertos que llenan de diversión los días en la comunidad gamer. La Xbox, Xbox 360, Xbox One y

próximamente Xbox Series X son hitos en la historia del entretenimiento interactivo, piezas que marcan para siempre a sus consumidores y ponen sobre la mesa una alternativa espectacular de esparcimiento y recreación. La consola que ofrecemos en este apartado es de las más recientes en el mercado y a un precio sensacional.

La recomendación de este apartado incluye una consola Xbox One S de 1TB; un control inalámbrico Xbox; una descarga gratuita de Roblox; tres exclusivos paquetes y accesorios para avatar (Kijo, el samurai vengativo; Metal Menace Mech; Brawk Tyson: campeón de peso pluma; y los accesorios Kidomaru, la espada maldita; Mecha Domino Crown y el Cinturón de campeonato mundial); 2500 Robux para comprar contenido adicional en tus juegos favoritos de Roblox y un mes de Xbox Game Pass Ultimate; cabe mencionar que el contenido digital de Roblox requiere Xbox Live Gold y que la suscripción se vende por separado.

Roblox te permitirá jugar en línea con millones de jugadores, todos juntos para desarrollar increíbles mundos virtuales por su propia mano; aquí no existen límites, tan solo tu imaginación. Se trata de un paquete increíble que no te puedes perder, solo para fans de la siempre confiable Xbox y los gamers que dan tanto sentido a la industria del videojuego. Tan solo da click en el enlace presentado anteriormente para obtener tu producto con el descuento.

Auriculares Inalámbricos TrueFree de SoundPEATS con 10% de descuento

• Precio en Amazon.com.mx: $1,259.99 - ahorras $140 MXN

Todos amamos escuchar música, llevarla con nosotros en nuestros días de viaje o en la soledad del hogar. Los audífonos se han convertido en un accesorio indispensable en la vida cotidiana, tan necesarios como cualquier función vital. Es por eso que hoy ofrecemos los Audífonos Inalámbricos TrueFree de SoundPEATS con Bluetooth 5.0, los cuales brindan un extraordinario sonido de alta fidelidad con baja latencia y una estabilidad sin igual. Todas tus actividades a manos libres sin cables que entorpezcan tu vida.

También son excelentes para utilizar acompañado pues permiten trabajar en pareja y disfrutar del sonido estéreo o usar un solo auricular por preferencia o seguridad al conducir. Los Auriculares Inalámbricos TrueFree de SoundPEATS ofrecen sonido de alta fidelidad tanto en la música como en las llamadas telefónicas, serás capaz de sentir una reproducción 3D más realista que convertirá a la experiencia sonora en algo digno del sueño más increíble.

Estos audífonos cuentan con un diseño deportivo basado en la ergonomía, con la marca esforzándose por hacer que su duración de carga se extensa. El estuche de carga magnético es compacto y liviano, transporta 800 mAh, con gran capacidad de batería y recargable hasta el fin. Ton solo toma una hora y media para vitalizar completamente el auricular. Con cuatro horas de carga tendrás 40 horas en total de actividad, 10 veces la carga completa proporcionada por el estuche. Disponible en este apartado y con un descuento de locura.

Funko Pop de Iron Man (Gold Chrome) - Edición 10 Años de Marvel Studios con 21% de descuento

• Precio en Amazon.com.mx: $322.95 MXN - ahorras $86.05 MXN

Para muchos fans, Tony Stark es el mejor personaje del MCU. Durante más de diez años se ganó un lugar en los corazones de millones con una historia muy interesante y aventuras dignas de grandes relatos. Su fama, carisma y fortuna lo convirtieron en objeto de culto y en un rostro inolvidable tras su inesperada muerte en Avengers: Endgame - 95%. Robert Downey Jr. fue la semilla que inició con la franquicia que puso a Marvel Studios en el centro del mapa. Las películas de superhéroes ya existían desde mucho antes, pero el MCU se convirtió en una saga larga y multimillonaria que año tras año llega con nuevas entregas… todo gracias a la introducción del Hombre de Hierro.

En Endgame observamos que por juegos del destino, las Gemas terminaron en manos de Tony, quien se las pudo quitar al Titán Loco de un momento a otro. Un simple seña de Doctor Strange bastó para que Stark entendiera su cometido y lo aceptara, la única posibilidad de salvación para el universo estaba frente a él; chasqueó los dedos y se deshizo del ejército, no sin evitar quemaduras muy graves en la mitad de su cuerpo. En pocos minutos, Iron Man falleció en presencia de todos sus compañeros Vengadores, creando un profundo dolor entre los seguidores más fieles de las películas.

El Funko Pop de este apartado es la pieza perfecta que rinde tributo a la grandeza de Tony Stark y que todo buen fan de Marvel Studios debe tener en su estante. Perteneciente a la edición por los 10 años de la empresa, Iron Man Gold Chrome es un Funko Pop estilizado y bañado en color dorado que mide 3¾ pulgadas de alto, ideal para coleccionistas. Por si lo anterior no fuera motivo suficiente para comprarlo, esta increíble pieza ganó el premio al Juguete del Año en los People’s Choice Awards de 2017.

