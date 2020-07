Tessa Thompson dice que la Fase 4 del MCU estará llena de superhéroes inclusivos

A estas alturas de la vida ya habríamos visto Black Widow, la película en solitario de Natasha Romanoff con Scarlett Johansson en el papel principal, cuya fecha original de estreno era el 1 de mayo de este año, y nos estaríamos preparando para conocer a los superhéroes de Eternals en los próximos meses. Sin embargo, la pandemia alteró absolutamente todo el calendario que tenía planeado Marvel para la Fase 4 de su universo cinematográfico y al igual que cada estudio de Hollywood le ha tocado buscar un espacio para todas sus películas, entre las ya completadas y las que están en proceso, a partir de los últimos meses de 2020 hasta los siguientes años con la esperanza de que para ese entonces las cosas volverán a lo más parecido a la normalidad que conocemos.



Las primeras tres fases de aventuras de Marvel Studios se han convertido en un éxito de proporciones épicas desde la inolvidable Iron Man - El Hombre de Hierro - 93%, pasando por todas las entregas protagonizadas por Los Vengadores, hasta llegar a Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, que fue la última en llegar a la pantalla grande. No cabe duda que el esfuerzo de Kevin Feige y compañía rompió todos los pronósticos y superó incluso sus propias expectativas, pero aún hay mucho trabajo por hacer y con esto nos referimos a trasladar la diversidad de los cómics a las adaptaciones cinematográficas. Ese es un “detalle” que siempre se la ha criticado la franquicia y parece que todo lo nuevo que está por estrenarse y se continúa desarrollando recurrirá a eso luego de tantas promesas por parte de su productor.



Finalmente la espía contará con su propia película, para la cual demoraron una década aún cuando se trata de la Vengadora original, en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings conoceremos al primer superhéroe asiático en un papel principal y en Eternals se presentará a un protagonista sordo y a otro gay, del cual no solo se confirmó su presencia tras anunciarlo con bombos y platillos sino que se ha publicado en todos lados que será el protagonista del primer beso entre miembros de la comunidad LGBTQ+, porque el estudio no quiere que el público se pierda ese momento que a su vez le generará más dinero.

La que parece quedarse atrás es Valquiria, el personaje que interpreta Tessa Thompson en Thor: Ragnarok - 92% y volverá en Thor: Love and Thunder con la promesa de aparecer como la nueva monarca de Asgard. Ella fue presentada como un personaje queer, pero el estudio nunca pasó del dicho al hecho. Para buena suerte de sus fans, la actriz aseguró que Marvel hará las cosas bien a partir de ahora.

Durante una entrevista con Variety (vía CBR) para el segmento Actors on Actors reveló lo que debemos esperar en la cuarta fase del MCU y aseguró que realmente habrá una mayor representación en todos los aspectos:

Creo que en esta próxima fase de Marvel, realmente estamos hablando de cómo se ve la representación en esos espacios. Porque la verdad es que estas películas viajan a nivel mundial en formas tan masivas, y si puedes representar a personas que son de color, si puedes representar a las personas con discapacidad, si puedes representar a la comunidad LGBTQIA dentro de estas películas, es un gran celebración. Hay millones y millones de personas, especialmente jóvenes, que se presentan al cine. Y creo que si puedes mostrarles algo que se parezca a ellos, se sienten valorados. Particularmente dentro de estas narrativas de los cómics, eso es todo lo que importa. Son nuestras diferencias las que nos hacen especiales.

Será interesante ver a dónde llegará Marvel a nivel de representación, pero de acuerdo con lo que dijo la actriz parece ser que realmente se explorará a los personajes diversos de la compañía. Ella aseguró se la franquicia continuará desafiando los límites y personalmente espera que los personajes queer de los cómics puedan tener su oportunidad de llegar a la pantalla grande.

