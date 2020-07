Series de El Señor de los Anillos y Cowboy Bebop reanudarán producción en Nueva Zelanda

La pandemia de Covid-19 afectó severamente a la industria del cine y la televisión, pero en Nueva Zelanda, un país que destaca por su alto nivel de vida, han logrado superarla, y las producciones que estuvieron paralizadas por meses están listas para reanudarse; destacan dos series muy esperadas, El Señor de los Anillos y Cowboy Bebop.

La producción de Avatar 2 fue la primera que se pudo reanudar en Nueva Zelanda, así como la cinta The Power of the Dog, pero de acuerdo con el sitio neozelandés Stuff (vía Variety), el El Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo (MBIE por sus siglas en inglés) reveló que los crews de siete proyectos internacionales han sido autorizados para ingresar en el país, entre estos destacan los de El Señor de los Anillos de Amazon, Cowboy Bebop de Netflix, Power Rangers Beast Morphers y las películas The Greatest Beer Run Ever y Sweet Tooth.

206 personas son las que conforman los equipos mencionados antes, y junto a estas viajarán 35 familiares de los miembros. Ingresarán en el transcurso de los próximos seis meses y generarán 3,000 empleos, lo que ayudará a mejorar a la economía neozelandesa. El ministro Phil Twyford dijo en un comunicado a Stuff lo siguiente:

Nuestro éxito al lidiar con el COVID-19 le da a nuestro país la oportunidad de convertirse en uno de los pocos países que aún pueden producir contenido de pantalla de forma segura. Las consultas e intereses que estamos recibiendo de las productoras internacionales me dicen que la comunidad cinematográfica internacional ve a Nueva Zelanda como una especie de refugio seguro global. Esta es una oportunidad, amigos, que debemos aprovechar. A pesar de la agitación que enfrenta el mundo, este es un momento emocionante para el sector de pantallas de Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda es el lugar ideal para que se filme una serie de El Señor de los Anillos, pues como muchos recordarán en ese mismo país se realizó la trilogía cinematográfica de Peter Jackson (Muertos de Miedo - 64%, King Kong (2005) - 84%, Jamás Llegarán a Viejos - 100%), la cual es considerada una de las sagas más grandiosas de la historia del cine. Los impresionantes paisajes del país de Oceanía dieron vida a los paisajes que soñó el escritor J.R.R. Tolkien al crear su mundo fantástico conocido como Tierra Media.

La serie de El Señor de los Anillos de Amazon no adaptará nuevamente las novelas de Tolkien, sino que utilizará su universo para contar una historia nueva y original en una época de la que no hay mucha información, la Segunda Edad, que dura casi 3,500 años y que está llena de vacíos donde no se sabe qué ocurrió. Los acontecimientos de esa edad que sí están registrados son la historia de la isla de Númenor, la creación de los Anillos de Poder y la caída de Sauron en la Batalla de la Última Alianza. Se espera que la primera temporada de la serie llegue en algún punto de 2021 a Amazon Prime Video.

Cowboy Bebop por su parte es una adaptación live-action del exitoso anime de 1998 dirigido por Shin'ichirō Watanabe. Netflix se hizo con los derechos y hace casi dos años dieron a conocer el proyecto, hasta el momento no hay muchos detalles pero se sabe que la vestimenta de Faye no será tan provocativa como en la versión animada. A diferencia de la serie de El Señor de los Anillos que comenzó su producción antes de la pandemia, Cowboy Bebop no ha comenzado, tampoco hay fecha de estreno por el momento.