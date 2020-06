Yalitza Aparicio es invitada a formar parte de la Academia de Hollywood

Todos aquellos que estuvieron felices con el éxito de la actriz mexicana Yalitza Aparicio después de haber sido nominada al Óscar por su actuación en Roma - 99%, tendrán nuevas razones para estarlo ya que la joven de 26 años ha sido invitada este año para formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organización que está tratando de ser más diversa.

De acuerdo con IndieWire, 819 nuevos artistas y ejecutivos de 68 países han sido invitados este 2020, pero lo más sorprendente es que 36 por ciento de los nuevos miembros forman parte de minorías étnicas, mientras que el 45 por ciento son mujeres. Esto es un triunfo y un avance en el camino correcto, ya que la Academia se ha caracterizado a lo largo de su historia por tener una mayoría apabullante de hombres blancos y viejos. El 49 por ciento de los nuevos miembros provienen de fuera de Estados Unidos.

Otro paso en el camino de la inclusión podemos notarlo en que Zack Gottsagen, de The Peanut Butter Falcon, es el primer actor con Síndrome de Down en ser incluido en la Academia. En cuanto a los nuevos miembros de Latinoamérica encontramos a Yalitza Aparicio y la cubana Ana de Armas, concida por sus papeles en Blade Runner 2049 - 88% y Entre Navajas y Secretos - 100%.

La Academia ha engrosado sus filas, en 2015 tenía 6,446 miembros y en 2019 alcanzó la cantidad de 8,594, pero lo importante no es que la cifra aumentara, sino que lo ha hecho buscando que la cantidad de mujeres y personas de color se duplique. En los últimos cinco años la cantidad de mujeres en la Academia aumentó de un 25 por ciento a un 33 por ciento, y las minorías étnicas aumentaron de un 10 por ciento a un 19 por ciento.



Además de las latinas ya mencionadas, varios actores asiáticos se suman a la organización, como Woo-sik Choi, conocido por su papel de Kim Ki-woo en Parásitos - 100%; y Awkwafina, quien actuó en Locamente Millonarios - 93% y próximamente la veremos en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Sin embargo, lo obtenido hasta ahora no se puede considerar una victoria, hay un largo camino por recorrer y la Academia está preparando un plan para cinco años que, según IndieWire, consiste en que las condiciones para que las películas sean nominadas al Óscar obliguen a los productores de Hollywood a seguir reglas de inclusión, con el riesgo de que si no lo hacen no sean nominados.

No cabe duda que este año ha sido difícil para la industria del cine y del entretenimiento en general, salvo las plataformas de streaming, las producciones de cine y TV se tuvieron que paralizar por la pandemia, lo que llevó a la Academia a postergar la entrega de los Premios Óscar hasta abril de 2021. Pero como si el Covid-19 no fuera suficiente, las protestas contra el racismo se desataron en Estados Unidos y por primera vez se está combatiendo el racismo sistémico al que mucho se aferraban en la industria.

Yalitza Aparicio es todo un orgullo para México, excepto por algunos individuos que por motivos racistas la menosprecian. Afortunadamente ella declaró en Twitter que está orgullosa de sus raíces indígenas, “Así es, soy prieta, prietita linda y con la frente en alto.”