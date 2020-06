Respect: primer tráiler de la biopic de Aretha Franklin

Las películas biográficas basadas en las leyendas más prominentes de la música han estado a la orden del día desde hace unos años, la mayoría han sido un deleite para la crítica y con una buena recepción en la temporada de premios. Remontándonos a Johnny & June: Pasión y Locura - 82%, película protagonizada por Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon, pasando por la controversial Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury - 51%, y por la alabada Rocketman - 83%, hasta llegar a la más reciente Judy - 79%, que le valió el Oscar a Mejor actriz a una casi olvidada Renée Zellweger. Un camino similar estará siguiendo Jennifer Hudson con Respect, la biopic de Aretha Franklin.

Debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, la película Respect fue retrasada de un estreno programado para octubre de este año, a uno justo el día de navidad. Será entonces cuando podamos ver a Jennifer Hudson interpretar a la reina del soul. Este anuncio ha llegado junto con el lanzamiento del primer teaser oficial de la película. El cual, por lo que muestra en alrededor de dos minutos, se puede augurar que la actriz principal será considerada dentro de la entrega de premios del próximo año.

En este adelanto, podemos ver escenas de Franklin interactuando con los hombres de su vida y los de la industria de la música. Mientras tanto, se escucha de fondo la voz Jennifer Hudson cantando Respect, el hit de Aretha de 1967. La película biográfica seguirá la historia de la cantante desde sus primeros días como cantante en el coro de la iglesia de su papá, hasta convertirse en la leyenda de la música que todos conocemos.

Por su parte, Jennifer vuelve a estar en el radar los críticos después de no haber tenido un papel que fuera lo suficientemente relevante. Su voz la puso en las nominaciones al Óscar valiéndole el premio a Mejor actriz de reparto, por su participación en Soñadoras - 78% en 2007. El trabajo más reciente de la actriz y cantante fue su desempeño en Cats - 29%, sin embargo, a pesar de su melodiosa voz la película no despegó tal como todos esperaban y fue un desastre con la crítica especializada. Pero, tal parece que después de todo tendrá otra oportunidad de hacerse de la codiciada estatuilla. Cabe resaltar que le ganó el papel de Aretha a Halle Berry.

Por otra parte, el tráiler de Respect tuvo su debut durante la ceremonia virtual de los premios BET, los cuales han alcanzado sus 20 años de ser celebrados. Antes de que se develara el adelanto, Hudson interpretó, uno de los éxitos de la reina del soul: 'Young, Gifted & Black', mientras lucía un vestido verde esmeralda.

El elenco de la película también incluye a Forest Whitaker como su padre CL Franklin, Audra McDonald como su madre Barbara Franklin, Marlon Wayans como el primer esposo de Aretha Franklin, Ted White, Mary J. Blige como el músico y cantante Dinah Washington, Gilbert Glenn Brown como Martin Luther King Jr., Marc Maron como periodista musical y productor Jerry Wexler, y Tituss Burgess como el reverendo Dr. James Cleveland. Mientras que en la silla del director se encontrará Liesl Tommy, siendo este su primer largometraje.

La película llega dos años después de que Aretha Franklin falleciera después de una batalla contra el cáncer. Tenía 76 años en ese momento y su última actuación fue en la gala del 25 aniversario de la fundación de Elton John contra el sida en noviembre de 2017. Su vida, como la de todas las celebridades que tienen una biopic, estuvo llena de momentos turbulentos, un matrimonio violento y un historial de desdichas.

