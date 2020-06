Black Is King: álbum visual escrito y dirigido por Beyoncé llegará a Disney Plus

Justo en medio del replanteamiento de la industria hollywoodense ante la falta de representatividad (no estereotipada) de la comunidad afrodescendiente, Beyoncé Knowles está por estrenar un álbum visual titulado Black Is King, producción que acompañará a la banda sonora alternativa de El rey león - 40% y que llegará el próximo mes a Disney Plus. ¿Están emocionados?

Si bien el live-action del famoso clásico animado de la compañía del ratón, El Rey León - 91%, no tuvo la recepción de la crítica esperada, la película sí se convirtió en una de las que obtuvieron más jugosas ganancias el año pasado. En el filme, la actriz de Soñadoras - 78% interpretó el papel de la mejor amiga de Simba y posterior interés amoroso, Nala. La leona no tenía tanto protagonismo en la versión original de Disney, pero la nueva producción la presentó como un personaje a la par del león principal, diversificando un poco más la historia.

Según reporta Variety, Beyoncé estuvo trabajando durante un año en el álbum visual Black Is King, mismo que llegará a Disney el próximo 31 de julio, precisamente en el primer aniversario del estreno de El rey león. La producción se define a sí misma como una “memoria de celebración para el mundo sobre la experiencia negra”, e incluirá videos para las canciones ‘My Power’, ‘Mood 4 Eva’ y ‘Brown Skin Girl’. Producido por la propia cantante y actriz, este proyecto cuenta con la participación de conocidos músicos contemporáneos como Childish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrell, 070 Shake, Jay-Z, Blue Ivy Carter y Jessie Reyez.

De acuerdo con la descripción oficial del álbum, la producción “reinventa las lecciones de El rey león para los reyes y reinas jóvenes de hoy en busca de sus propias coronas” y pretende honrar los “viajes de las familias negras a lo largo del tiempo en un cuento sobre el viaje trascendente de un joven rey a través de la traición, el amor y la identidad propia para recuperar su hogar y su trono”. Asimismo, este proyecto que llegará el próximo mes a la plataforma de streaming de Disney, busca destacar los aportes de la cultura negra (vía Comic Book):

Estas lecciones atemporales se revelan y se reflejan a través de las voces negras de hoy, ahora sentadas en su propio poder. Black Is King es una afirmación de un gran propósito, con imágenes exuberantes que celebran la resistencia y la cultura negra, destacando la belleza de la tradición y la excelencia negra.

Black is King

Recientemente Beyoncé ha sido el foco de críticas por parte de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, quienes han escuchado los rumores de que la cantante formará parte del elenco de Black Panther II y no planean permitirlo. Pantera Negra - 90% rápidamente se convirtió en una de las películas favoritas del público e incluso alcanzó las alabanzas durante la temporada de premios. Sin embargo, los seguidores de la franquicia piensan que para mantener los estándares, es necesario que el elenco incluya actrices de alto nivel y no a una celebridad que apenas está comenzando a hacerse notar dentro de la industria cinematográfica.

Parece el momento más pertinente para que Disney lance el álbum visual de El rey León que implicó el trabajo de un año entero. El movimiento Black Lives Matter ha puesto sobre la mesa el racismo existente en Hollywood, y es un hecho que las producciones de la compañía del ratón no se quedan fuera de este tipo de representaciones que durante décadas fueron “aceptables”. Justo la atracción de Splah Mountain (inspirado en el controvertido filme Canción del Sur), será reemplazada por un nuevo juego basado en La Princesa y El Sapo - 85%, la primera película que tuvo a una joven afroamericana como protagonista.

Definitivamente el mejor movimiento de la compañía del ratón para cerrar el tema sobre el racismo en Canción del Sur fue deshacerse de la atracción basada en la película, pero quedan más producciones de Disney que seguramente no se salvarán de ser reevaluadas por su contenido.

