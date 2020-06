Anthony Mackie dice que Marvel es racista y Pantera Negra es la prueba de ello

Las últimas semanas el tema del racismo y la representación en Hollywood ha sido el foco de atención de muchas personas que no cesan de denunciar lo limitados que son algunos equipos de producción. Esta vez el actor Anthony Mackie, conocido por interpretar a The Falcon en el Universo Cinematográfico de Marvel, señala la falta de diversidad en las películas del famoso estudio de Disney y sus mayor incongruencia: Pantera Negra - 90%.

Como los fans del MCU deben recordar, Mackie hizo su debut en la franquicia en Capitán América: El Soldado del Invierno - 89%. Rápidamente se volvió uno de los personajes favoritos del público, convirtiéndose en la primera persona de color en recibir un papel de grandes magnitudes en el estudio e incluso ahora, está por estrenar su propia serie The Falcon and the Winter Soldier en Disney Plus. Se prevé que la producción tenga más de una temporada.

Su éxito actual no le impide reflexionar sobre los desaciertos y el camino que Marvel Studios ha tenido que recorrer para plantar las semillas de la diversidad en la pantalla grande, por lo que recientemente el actor expresó su descontento con el hecho de que los equipos de producción que trabajan bajo las órdenes de Kevin Feige son predominantemente blancos. En una conversación con Daveed Diggs (Snowpiercer - 70%) para Variety, Anthony Mackie habló sobre la falta de representatividad afroamericana (vía Heroic Hollywood):

Cuando sale The Falcon and The Winter Soldier, yo soy el protagonista. Cuando sale Snowpiercer, tú eres el protagonista. Tenemos el poder y la capacidad de hacer esas preguntas. Realmente me molestó que haya hecho siete películas de Marvel donde cada productor, cada director, cada especialista, cada diseñador de vestuario, cada asistente personal, cada persona ha sido blanca.

El actor continuó señalando la hipocresía del estudio cuando realizó Black Panther. Aparentemente todas las personas de la producción protagonizada por Chadwick Boseman eran afrodescendientes, algo que para Anthony Mackie le parece todavía más racista, dado que da entender que este equipo sólo es “suficientemente bueno” para este tipo de películas y no para una con un elenco blanco:

Pero luego, cuando haces Black Panther, tienes un director negro, productor negro, tienes un diseñador de vestuario negro, tienes un coreógrafo negro. Y me gusta, eso es más racista que cualquier otra cosa. Porque si solo puedes contratar a los negros para la película negra, ¿estás diciendo que no son lo suficientemente buenos cuando tienes un elenco mayormente blanco?

Finalmente el actor resumió su postura diciendo que lo que Marvel Studios y cualquier otra productora debería hacer, es contratar las “mejores personas para el trabajo”. Esto no elimina el hecho de hacer un mayor esfuerzo por diversificar los equipos de producción, pero sí es una postura más honesta y que le da la oportunidad de desempeñarse a las personas más aptas, sin importar su sexo, género o color de piel.

Definitivamente no podemos más que darle la razón al actor que ha estado dentro de la franquicia desde 2014, y que puede hacer este tipo de declaraciones dado que ha visto la evolución del estudio que trajo Avengers: Endgame - 95% el año pasado. Claramente todavía hay fallas en el sistema y un enorme trecho en cuanto a diversificación y representatividad en la compañía del ratón, pero la próxima serie de The Falcon and The Winter Soldier también sumará un grano más en la lucha contra el racismo y la falta de superhéroes protagónicos de color.

Se espera que la producción de Disney Plus nos muestre a Sam Wilson en esta nueva etapa donde debe lidiar con las responsabilidades que la partida del Capitán América (Chris Evans) le ha asignado. Algunos rumores apuntan a que incluso el intérprete de Steve Rogers y Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) podrían aparecer eventualmente en el show y dado que los filmes estarán por completos conectados con las series, es un hecho que veremos a Falcon en un próximo largometraje del estudio.

The Falcon and The Winter Soldier se estrenará a finales del próximo agosto y Black Panther 2 se mantiene sin fecha oficial de estreno por el momento.

