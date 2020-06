Hulu remueve capítulo de la legendaria sitcom The Golden Girls por escena racista

Las últimas semanas han sido de grandes cambios en la industria del entretenimiento, y no solo estamos hablando del golpe asestado por la pandemia de coronavirus. Desde el cruel asesinato de George Floyd a finales de mayo, las protestas hacia cualquier forma de racismo se han mantenido constantes. Las exigencias son cada vez más pronunciadas, llegando a modificar el contenido de múltiples plataformas de streaming. The Hollywood Reporter informa que Hulu eliminará uno de los episodios de la mítica The Golden Girls por incluir una escena que hace alusión al "Blackface".

Tras la muerte de Floyd, el movimiento Black Lives Matter regresó con mayor fuerza y su expansión por Estados Unidos se ha tornado en algo grandioso. Los protestantes están tomando en serio, hoy más que nunca, la abolición de todo lo racista en el entretenimiento que anteriormente se encontraba normalizado. Series y películas con escenas que incluyan estereotipos en contra de los afroamericanos son suprimidas de las plataformas, todo con el objetivo de cambiar aquello que durante tantos años fue tomado como burla. Se trata de un cambio significativo hacia el avance de un mundo más amable.

THR presenta el más reciente caso, el de The Golden Girls, mítica comedia situacional transmitida de 1985 a 1992 que narra la vida de cuatro mujeres maduras, viudas o divorciadas, quienes atraviesas sus años dorados en un chalet de Miami, viviendo las aventuras que corresponden a damas de su tiempo. La serie tuvo siete temporadas y un total de 180 episodios, convirtiéndose en una de las más exitosas de su tiempo. Fue creada por Susan Harris y protagonizada por Betty White, Bea Arthur, Rue McClanahan y Estelle Getty

Hulu, plataforma que cuenta con todos los capítulos de The Golden Girls, ha tomado la decisión de eliminar Mixed Feelings, episodio 23 de la tercera temporada estrenado en 1988. El argumento presenta a Michael (Scott Jacoby), hijo de Dorothy (Bea Arthur), en medio de sus planes para casarse con Lorraine, una mujer negra mucho mayor que él. Mientras que Dorothy está preocupada por la diferencia de edad entre su hijo y prometida, la familia de Lorraine está en contra de que se case con un hombre blanco. Durante un punto del capítulo, Rose (White) y Blance (McClanahan) se topan con la familia de la novia mientras en su rostro llevan un tratamiento facial de color oscuro. Mientras intercambian palabras Rose dice: "Esto es barro en nuestras caras, realmente no somos negras".

Mixed Feelings de The Golden Girls presenta una clara alusión al controvertido “Blackface”, maquillaje que funciona para representar a una persona negra en cualquier medio y que ahora se considera abiertamente racista. Ante las protestas del público, Hulu se ha visto en la necesidad de remover todo el episodio para evitar los problemas. Estos pasos ya fueron seguidos por otras empresas o cadenas de televisión debido a numerosos títulos que cuentan con algún estereotipo racista entre sus escenas.

Ejemplos de lo anterior es son algunos episodios de 30 Rock, Community, Little Britain, o las disculpas públicas de Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, quienes a lo largo de su carrera hicieron sketches pintándose la cara y reproduciendo el "Blackface" en cadena nacional. Pero tal vez el caso más controvertido fue la eliminación de Lo Que El Viento Se Llevó - 94% de la plataforma de HBO Max, así lo anunció Warner Bros. a principios de junio cuando el guionista de 12 Años de Esclavitud - 96% protestó por el racismo de la película.

Por otro lado, es importante nunca olvidar que ciertas películas y series fueron producidas en épocas donde la discriminación estaba muy presente, por lo que no podemos condenar completamente sus acciones, sino comprenderlas por lo que son: productos de su tiempo. Siempre será indispensable contextualizar lo que estamos viendo para tener un mayor entendimiento de la pieza.

