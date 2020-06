Decrypted: una nueva película sobre el Bitcoin y su creador Satoshi Nakamoto está en producción

Para aquellos interesados en el mundo de las criptomonedas y la criptografía, se ha dado a conocer que una nueva película sobre Satoshi Nakamoto, el misterioso creador de Bitcoin, está en producción. Según lo mencionado en IMDb, la cinta será una comedia oscura que mostrará a Nakamoto siendo secuestrado y torturado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés).

Decrypted es el nombre que recibe esta nueva película y según lo mencionado en IMDb será una comedia dirigida por Tom Sands (False Witness, Backtrack, The Holly Kane Experiment) y escrita por Mick Sands (Rupert, Rupert & Rupert, All Out). Según lo que se puede leer en el portal, la descripción del filme es la siguiente:

Una comedia oscura escandalosa y provocativa sobre un equipo de la NSA que no coincide y secuestra al creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, e intenta torturarlo por la información que necesitan para destruir las criptomonedas.

Además de lo anterior, en IMDb se muestra que Satoshi Nakamoto será interpretado por Akie Kotabe (Everly - 29%, Go Jetters, The Tombs), mientras que la actriz transgénero Talisa García le dará vida a Sofía Pérez, el interés amoroso de Nakamoto y su cómplice en la película. Asimismo, en el reparto aparecen Sophia Myles (Transformers: El Último Caballero - 15%, La Cabaña Del Diablo - 9%, Inframundo: Evolución - 16%), David Hoflin (Crossbones, Ocean Girl, Alcatraz) y Emilia Fox (El Pianista - 96%, Merlín, Delicious).

Decrypted está siendo producida por Substantial Films, una pequeña compañía de cine independiente con sede en Reino Unido. El sitio web de la empresa confirma la realización de la película y explica que la filmación tuvo que detenerse por la pandemia de Covid-19.

Actualmente estamos en producción de una nueva película llamada Decrypted, una comedia oscura ambientada en el mundo de las agencias de inteligencia. Desafortunadamente, nos vimos obligados a suspender la producción a fines de marzo debido a [la pandemia de] Covid-19. Tenemos alrededor del 70% de la película y estamos muy contentos con todo lo que tenemos. Tan pronto como sea práctico, reanudaremos el rodaje de las escenas restantes... Mientras tanto, vamos a comenzar a editar lo que tenemos, por lo que la película seguirá adelante a pesar de que la producción se ha estancado temporalmente.

En una entrevista con Cointelegraph, el productor Phil Harris dijo que ya se encuentran editando el material que tienen y que está entusiasmado por explorar el mundo de la criptografía y no solo centrarse en Satoshi Nakamoto.

... estamos editando lejos. Creo que, como productor de cine y entusiasta de la criptografía, quería explorar el espacio criptográfico emergente dentro de la industria en general.

Además el productor contó que el guionista Mick Sands también es un entusiasta de la criptografía agregó que el hecho de que la mera existencia de Bitcoin sea una amenaza para el gobierno de Estados Unidos le parece fascinante.

Mick, nuestro escritor, es un poco rebelde, siempre ha estado fascinado con el mundo de las criptomonedas y ya quería escribir una película que lo involucrara de alguna manera. Especialmente cómo los servicios de seguridad estadounidenses lo ven como una gran amenaza para su dominio sobre la economía mundial y cómo están tratando de desmantelarlo o regularlo desesperadamente.

Finalmente, Harris dio a conocer que la película se lanzará inicialmente a través de plataformas de video criptográficas como pueden ser Livetree, Breaker, Movieschain y Cinezen. Sin embargo, también pretenden venderla eventualmente a plataformas importantes como Netflix o Amazon Prime. Se espera que el filme se lance a finales de 2020.

