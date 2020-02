Amber Heard podría continuar siendo Mera en Aquaman 2

Uno de los escándalos matrimoniales más fuertes del Hollywood contemporáneo centra su historia en Johnny Depp y Amber Heard, quienes se han acusado mutuamente de maltrato físico y psicológico. Heard fue la primera en apuntar estas acusaciones, pero un giro de tuercas se vivió en esta historia cuando se filtraron unos audios en los que es ella quien insulta al actor de Piratas del Caribe - 67% y se develó que en realidad ella era la que cometía actos violentos en contra de su entonces pareja. Por todo esto, se abrieron peticiones en Internet para que Amber perdiera su papel en Aquaman 2, sin embargo, se ha revelado que es poco probable que esto suceda y podría seguir siendo la coprotagnista.

Te podría interesar: Fans de Johnny Depp atacan sin piedad a Amber Heard por desactivar comentarios en Instagram

Cuando se dan estos casos tan fuertes en la vida personal de los actores y actrices es común que las compañías para las que trabajan prescindan de sus servicios con tal de no verse afectados por problemas que no les incumben, ya sea por imagen o porque las agendas de los actores se vuelven más complicada. Justamente, esto ocurrió con Depp, ya que por estar envuelto en el divorcio con Heard perdió, además de mucho dinero, su papel como el Capitán Jack Sparrow. Ahora que la jugada está en contra de Amber, se esperaba le ocurriera lo mismo y dejara de ser Mera en el marco de secuela de Aquaman - 73%. No obstante, Screen Geek ha revelado declaraciones de una fuente cercana que asegura que esto podría no pasar:

A Warner Bros. no le importan las acusaciones hechas sobre Amber Heard ni les interesan las redes sociales. Como tal, no está pasando nada con su papel en Aquaman 2 y no considerarían despedirla.

Te recomendamos leer: Amber Heard admite golpear a Johnny Depp en audio filtrado, podría ser la prueba definitiva en su contra

Heard podría estar respirando tranquila, además, también aseguraron que la actriz podría no perder nada ni tener consecuencias que perjudiquen en su vida laboral, ya que L’Oreal, empresa con la que tiene convenio parece que tampoco tiene la intención de revocarle su contrato, así lo especificó la misma fuente:

Las peticiones para que la retiren de L'Oreal también son muy poco probables de tener efecto en la compañía. L'Oreal dirige las páginas de redes sociales de Amber Heard y la quiere mucho.

Además de estas declaraciones, dicha fuente explicó a Screen Geek que la actriz prefiere que esta situación con Depp se resuelva en la corte y no en las redes sociales; y es ahí en donde podría presentar más pruebas en contra del actor de El Joven Manos de Tijera - 91%:

De hecho, hay mucho más en estas acusaciones que lo que se ha revelado hasta ahora. Es por eso que Amber Heard no ha llegado a un trato con Johnny Depp. Si bien las grabaciones de audio con Amber Heard no se ven bien, Amber todavía tiene pruebas increíblemente perjudiciales contra Johnny Depp. Dicho esto, Amber Heard y su equipo legal han optado por hacer todo lo relacionado con su caso en la corte en lugar de depender de las redes sociales.

Es muy extraño que las compañías para las que trabaja no hayan tomado partido a partir del escándalo mediático, quizá porque se trata de un caso marital. En otras situaciones, las empresas como Netflix no han dudado en despedir actores tal como hizo con Kevin Spacey después de que se le acusara de abuso sexual y acoso. O Disney, quien por tuits anteriores despidió, para después recontratar, a James Gunn.

Habrá que esperar a que el juicio avance para saber si es cierto que la actriz tiene con qué defenderse ante los audios e imágenes que se filtraron hace poco. De momento, la balanza parece estar en su contra.

No te vayas sin leer: Fans firman petición para que Johnny Depp vuelva a ser el Capitán Jack Sparrow