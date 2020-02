Fans de Johnny Depp atacan sin piedad a Amber Heard por desactivar comentarios en Instagram

Las últimas semanas han sido complicada para Amber Heard y sus haters están aprovechando cada oportunidad para arremeter en su contra. A principios de febrero se reveló a través de redes un audio donde es posible escuchar una conversación entre ella y Johnny Depp, él intentando defenderse y ella asegurando que nadie creería en su testimonio de víctima. La naturaleza violenta de la actriz fue mostrada al mundo y ahora numerosos usuarios de Twitter le están reclamando por no dar la cara y por desactivar los comentarios en Instagram.

No te pierdas: Berlinale 2020: Johnny Depp es elogiado por su interpretación en Minamata, su nueva película

Muy bien conocemos el caso de Heard y Depp, ambos se divorciaron hace algunos años pero desde entonces no han podido llevar las cosas en paz. Ella lo acusó de violencia doméstica y el caso llegó hasta la corte; durante meses cada uno presentó evidencia sobre los ataques del otro pero las cosas no parecían querer asentarse, el villano de la historia no era claro y los fans de cada uno no sabían qué pensar. Con la revelación de los audios, la balanza se ha inclinado a favor de Johnny, y Amber Heard está sufriendo la peor de las condenas: el odio y la “cancelación” de las redes sociales.

En línea han aparecido peticiones para sacar a Amber Heard de Aquaman 2, recordemos que en la primera película interpretó a Meera, el interés amoroso del protagonista. También han sonado iniciativas para terminar con sus contratos con marcas como L’Oreal o su vínculo con el movimiento #MeToo. Sin lugar a dudas, son tiempos oscuros para una actriz que de repente lo tuvo todo y ahora está pagando por sus mentiras y abusos.

A continuación, te presentamos algunos de los tuits más destacados pertenecientes a usuarios que no están teniendo piedad con Amber Heard.

Te invitamos a leer: Fans firman petición para que Johnny Depp vuelva a ser el Capitán Jack Sparrow

Desactivó los comentarios desde el 17 de enero hasta hoy y ha limitado los comentarios en otras publicaciones. Perra, si crees que eso nos detendrá estás 110% equivocada. Vamos a hacerlo más difícil ahora, hasta que obtengas lo que mereces.

She turned off comments from January 17h til now & limited comments on other posts.

Bitch, if you think this will stop us, you’re 110% wrong.

We’ll go at it even harder now, until you get what you deserve.#JusticeForJohnnyDepp#AmberHeardIsAnAbuser pic.twitter.com/KOYTEMotBc — Ana (@Anaa_M_97) February 19, 2020

Ver todos los comentarios en la última publicación de Amber Heard en Instagram me hace bastante feliz. No dejen que la verdad sea ignorada por más tiempo.

Seeing all the comments under #AmberHeard’s latest Instagram post is making me QUITE happy. Don’t let the truth be ignored any longer. #AmberHeardIsAnAbuser #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/x0h8jgYC7m — autumn garcia ♡ (@akihoseki) February 2, 2020

Debe ser agotador tratar de borrar todos esos más de cien mil comentarios en Instagram. Hey, buenas noticias, tendrás tiempo para descansar luego de que el recast [de Aquaman 2] esté completo.

@realamberheard Must be exhausting trying to delete all those 100 thousand plus comments on Instagram.Hey good news you well have time to rest after the recasting is complete 😂 — Eric Marshall (@MagnusSuperman) February 19, 2020

La única razón por la que Amber Heard está subiendo imágenes a Instagram es porque desactivó la sección de comentarios como si nos importara. No, ¡necesitas pagar, abusadora!

Only reason why @realamberheard is uploading pictures on Instagram is because she deactivated the comments section like we care about her ! No YOU NEED TO PAY ABUSER!!! #JusticeForJohnnyDeep — shirley (@vshir19) February 21, 2020

Gracias a ti, ahora el movimiento #MeToo es un chiste. Eres una mentirosa, una abusadora y una oportunista. ¡Debería darte vergüenza!

También está borrando comentarios y pagando por likes falsos en Instagram, que escena tan loca.

She’s also deleting comments and paying for fake likes on #Instagram, what a insane scene😂 — mmamadman87 (@mmamadman87) February 21, 2020

Así que Amber Heard desactivó los comentarios en Instagram, ummh, ¿demasiada verdad para manejar?

Amber Heard está obteniendo likes falsos en su última publicación de Instagram y está desactivando los comentarios. Está metida en basura densa.

Amber Heard getting fake likes on her latest instagram post and turning off the comments. She's in deep mud. #JusticeForJohnnyDeep #JohnnyDepp #abuser #AmberHeardAbusedJohnnyDepp pic.twitter.com/J25F6jd91m — Emalina (@EBalasoglu) February 19, 2020

Jajaja, imaginen ser así de patética. Amber Heard solo está permitiendo los comentarios de sus amigos en Instagram. Está acabada y lo sabe. P.D. No quiero arruinarte el día recordándote que esta abusadora existe pero me tengo que reír.

Ahahaha imagine being this pathetic. Amber Heard is only allowing her friends's comments on instagram. SHE IS OVER AND SHE KNOWS IT



Ps: Don't want to ruin your day reminding you that this abuser exists but I have to laugh#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/BdnGNlKUPG — Ang_Xim (@Lifeisabirdsong) February 22, 2020

¿Así que ahora solo dejas que tus amigos comenten en Instagram? Sigue viviendo en tu falsa realidad, chica. El mundo te odia y no olvidará. Eres la peor cosa que le ha pasado a un caso de violencia doméstica. Eres la razón por la cual no nos creen. Nos enfermas.

So now you let only your friends comment on instagram? 😂 Keep living in your bogus reality girl, the world hates you and won't forget.. You are the worst thing that has happened to DV case ever. You are the reason we are not believed. You make us sick. #AmberHeardIsALiar — Zdzisia Patysia (@ZdzisiaPatysia) February 22, 2020

El hecho de que Amber Heard obtenga estos likes en sus publicaciones de Instagram después de la evidencia publicada sobre ella abusando de Johnny Depp. ¿En qué clase de mundo vivimos?

The fact Amber Heard gets this many likes on her instagram posts AFTER the evidence posted about her abusing Johnny Depp? What world are we living in? pic.twitter.com/TZu438tL3U — Charlotte is seeing Harry🍉 (@Lightsupch) February 22, 2020

Amber Heard desactivó los comentarios en Instagram, maldita cobarde.

amber heard turned off comments on instagram fucking coward. — thats rough buddy (@sourstiles24) February 22, 2020

Y tú Amber Heard, puedes remover los comentarios en Instagram todo lo que quieras, sigues siendo una abusadora y una sucia mentirosa.

And you @realamberheard...you can remove comments on Instagram all you want, you’re still an abuser and a dirty liar. — Alexander (@mondaynightalex) February 22, 2020

También puede interesarte: Aquaman 2: Amber Heard podría ser despedida por Warner Bros. luego del escándalo con Johnny Depp