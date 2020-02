Universal podría hacer una nueva versión de La Momia protagonizada por Ryan Gosling

Como ya es bien sabido, Universal tiene planes de reiniciar las historias de sus monstruos clásicos. Sin embargo, en el pasado esto no ha funcionado. En 2017, estrenaron La Momia - 16%, cinta protagonizada por Tom Cruise, que pretendía ser la película que pusiera en alto este Universo Oscuro, pero que, por el contrario, terminó sepultándolo. Ahora bien, con el más reciente lanzamiento de El Hombre Invisible - 80%, estelarizada por Elisabeth Moss, las posibilidades sobre este universo cinematográfico se han vuelto a abrir.

El filme dirigido por Leigh Whannell ha sido tan bien recibido por la crítica que, según informes recopilados por We Got This Covered, Universal estaría interesado en volver a hacer una película de La Momia, pero esta vez protagonizada por Ryan Gosling y con mayor peso en el monstruo clásico.

De esta manera, el descalabro de la cinta de Cruise quedaría en el pasado. Conviene recordar que este largometraje dirigido por Alex Kurtzman fue destrozado porque la crítica consideró que carecía del bobo encanto de las más recientes entradas de la franquicia y que fallaba al momento de entregar las emociones por las cuales son famosas las películas de monstruos.

Después del rotundo fracaso de La Momia de Kurtzman, la presidenta de Universal Pictures, Donna Langley, admitió que se había cometido un error con el acercamiento que se estaba haciendo a las historias de estos monstruos. Por ello, la ejecutiva dijo que el nuevo objetivo sería centrarse en buenos guiones para que la base de este Universo Oscuro sea sólida.

Es así como, según We Got This Covered, la nueva idea, a partir del éxito que está teniendo El Hombre Invisible, es abordar su lista de personajes icónicos en proyectos más pequeños que sean impulsados ​​por los cineastas. El error que se cometió en el pasado fue pensar que estaban al nivel del Universo Cinematográfico de Marvel y que podían convertir a sus monstruos en estrellas de blockbusters de gran presupuesto protagonizados por grandes estrellas.

El enfoque ahora parece estar en encontrar actores y cineastas que puedan elevar el material, como Elisabeth Moss, quien está recibiendo críticas entusiastas por su desempeño en la cinta de Whannell. Además, según el mismo portal, también hay rumores que vinculan a John Krasinski con el lanzamiento de The Bride of Frankenstein y que Benedict Cumberbatch es buscado para interpretar a Drácula.

De esta forma, todo indica que Universal está poniendo el ojo en Ryan Gosling para protagonizar alguna de sus películas de estos monstruos y aparentemente será una nueva versión de La Momia que se acerque más a la cinta de Stephen Sommers, cuya estrella fue Brendan Fraser, y que se sigue manteniendo como una de las favoritas de los fanáticos.

Sin embargo, esta vez, el estudio tendrá que ser más cuidadoso, pues no tiene sentido que únicamente rehaga la historia ya conocida con nuevos actores. Deberá ofrecer algo fresco que conquiste a otros fanáticos, por lo que contar con una historia sólida y un cineasta con experiencia será importante.

