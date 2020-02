Star Wars: El Ascenso de Skywalker recaudará menos dinero en taquilla que Joker

Star Wars había venido siendo una franquicia fructífera para Lucas Film y Disney. A lo largo y ancho del mundo las primeras dos películas de la trilogía contemporánea significaron una buena recaudación en taquilla. De hecho, Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% sigue siendo la película más taquillera de Estados Unidos. Sin embargo, la última cinta no cerró la trilogía con la fuerza y sus recaudaciones dentro de su país de origen y fuera de él han sido bastante decepcionantes y ya es superada por Guasón - 91%.

Star Wars es una franquicia redituable; sus fanáticos son de los más aguerridos coleccionadores que compran cada figura y cada espada láser que sale al mercado. Al respecto de esto, inclusive hay un capítulo dedicado a este sector de fanáticos en la serie The Toys that Made Us en Netflix. Además, las películas derivadas del universo de George Lucas estaban acostumbradas a arrasar con la taquilla. Sin embargo, la última aventura de Daisy Ridley con sus amigos no cubrió ninguna de las expectativas y no ayudaba que traía consigo varios problemas y enfado por parte del fandom.

De acuerdo con We Got This Covered los fanáticos pidieron la cabeza de Kathleen Kennedy, presidenta de Lucas Film, a raíz de los rumores de que el estudio había alterado en gran medida la visión original del director JJ Abrams para compensar algunos de los hilos de la historia en Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%. De ahí todo se fue en picada al igual que su recaudación total mundial.

The Rise of Skywalker ha alcanzado mil millones de dólares, una cantidad aceptable para cualquier película, inclusive es una cifra que se puede celebrar… cuando no eres la franquicia de Star Wars. En total logró recaudar $1,071,992,138 de dólares, pero le tomó más de 28 días –contando el fin de semana de estreno- el alcanzar esta cifra, mientras que inclusive la no tan querida versión de Rian Johnson cerró con $1,332,539,889 de dólares.

Como se mencionó en líneas anteriores, el cierre de la trilogía de Star Wars ha sido superada por Joker, lo relevante en este triunfo para la película de Todd Phillips es que la historia de Arthur Fleck interpretada por Joaquin Phoenix, comenzó con un presupuesto de 55 millones de dólares, lo que significa casi nada para una película de estudio. Y, con todo y que nadie tenía esperanzas en esta película por no pertenecer al Universo Extendido de DC y por su bajo presupuesto, Guasón ha superado en taquilla y premios a una de las sagas más longevas de la cultura popular.

La taquilla juega un papel importante para el futuro de una franquicia y el de Star Wars lleva un tiempo tambaleándose sin encontrar un rumbo estable que seguir. Varias producciones han sido canceladas o puestas en pausa por tema de guion como es el caso de la serie de Obi Wan, la cual está siendo modificada a pesar de que ya iba a comenzar el rodaje.

La única serie que se ha mantenido más estable es The Mandalorian - 90% de Jon Favreau, la cual les regresó esperanzas a los fanáticos y enamoró a todos en Internet con su Baby Yoda. Además, ya tiene una segunda temporada aprobada y en proceso de filmación. Es tanto el buen recibimiento que hasta George Lucas se ha dado una vuelta por el plató.

También queda la duda de si después de estos resultados la presienta de Lucas Film, Kathleen Kennedy, seguirá conservando su puesto o si tiene alguna estrategia para devolverle el brillo a las historias de la galaxia muy muy lejana.

