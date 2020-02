Se revelan fechas de estreno para las películas de la Fase 5 del MCU

En verano del año pasado, Kevin Feige se encargó de compartir todos los detalles sobre la fase 4 del MCU, una nueva etapa para los superhéroes de Marvel Studios en donde figuras como el Capitán América o Iron Man han quedado atrás. Los fans se emocionaron ante la promesa de nuevas aventuras, pero si aquello no fue suficiente, el día de hoy traemos nueva información sobre los siguiente proyectos de la franquicia más allá de las confirmaciones oficiales. Charles Murphy, el usuario de Twitter famoso por compartir las fechas del MCU antes que nadie, aparece con revelaciones bastante interesantes.

No te pierdas: Películas más sobrevaloradas del Universo Cinematográfico de Marvel por la crítica y el público

El hecho de que Murphy haya acertado en predicciones anteriores, no significa que sus datos resulten siempre infalibles, también lo hemos visto compartir información errónea pero tal vez este no sea el caso. De acuerdo con una reciente publicación, la siguiente fase del MCU comenzará en 2022 (justo como se espera), iniciando con Ant-Man 3 y siguiendo con un par de secuelas muy añoradas por el público.

De acuerdo con Charles, la fase 5 del MCU se extiende de 2022 hasta 2024 y estaría compuesta por nada más y nada menos que nueve películas. El usuario ha compartido los títulos y fechas de las primeras cuatro, sin embargo, del resto solo conocemos las fechas. A continuación la información completa de Murphy:

Siempre sujeto a cambios y todavía mucho que no sabemos: MCU 2022-24.18 de febrero de 2022, Ant-Man 3; 6 de mayo de 2022, Pantera Negra 2; 29 de julio de 2022, Capitana Marvel 2; 7 de octubre de 2022, Blade; 17 de febrero de 2023; 5 de mayo de 2023; 28 de julio de 2023; 3 de noviembre de 2023; mayo 2024.

Te invitamos a leer: Brie Larson podría ser reemplazada como Capitana Marvel

Always SUBJECT TO CHANGE and still much we don't know:



MCU 2022-24



2/18/22-Ant-Man 3

5/6/22-Black Panther II

7/29/22-Captain Marvel 2

10/7/22-Blade

2/17/23-

5/5/23-

7/28/23-

11/3/23-

5/24-🤫 — Charles Murphy (@_CharlesMurphy) February 20, 2020

Es emocionante imaginar el resto de películas que se encargarán de llenar los espacios de las fechas, no sería mal momento para que Marvel Studios presentará a sus superhéroes recién adquiridos: los X-Men, los 4 Fantásticos y hasta Deadpool. Está claro que es hora de iniciar con nuevas aventuras y estos personajes representan el siguiente gran paso. Esperamos que el estudio se atreva a ir más lejos y nos introduzca a narrativas mucho más interesantes y desafiantes.

Por el momento es necesario aguardar por los estrenos de la fase 4. Black Widow se estrena este 1 de mayo; Eternals llegará a los cines el próximo 6 de noviembre; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings aparecerá en cartelera el 12 de febrero de 2021; Doctor Strange in the Multiverse of Madness estará disponible en salas a partir del 7 de mayo de 2021; y Thor: Love and Thunder hará reír a sus fans el 5 de noviembre de 2021. Se acercan tiempos afables para los seguidores de Marvel Studios.

Aunque la cantidad de películas es grande y los fans seguramente están emocionados, hay algo que siguen esperando con enorme paciencia: el multiverso. Este recurso es de gran valor en las historietas, además, ya fue implementado por el DCEU y The CW. Marvel Studios sí que se ha estado tomando su tiempo, pero tenemos la certeza de que optó por esta vía debido a que está preparando algo realmente espectacular, un encuentro interdimensional que dejará a los fanáticos boquiabiertos y con ganas de más. Es probable que tengamos detalles profundos sobre esta nueva alternativa con el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Los años han pasado y la popularidad de Marvel Studios no disminuye. Kevin Feige ha logrado alzar un imperio y los estudios, chicos, medianos y hasta grandes solamente pueden soñar con las ventas que ha logrado. Claro que a estas alturas es necesario que los guionistas y directores se atrevan a ir mucho más lejos; un defecto con esa saga es que las películas se siente demasiado iguales, debe llegar alguien a marcar la diferencia.

También puede interesarte: Mark Ruffalo asegura que Kevin Feige casi renuncia por la falta de representación en el MCU