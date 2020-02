Mark Ruffalo asegura que Kevin Feige casi renuncia por la falta de representación en el MCU

El año pasado Kevin Feige se convirtió en el presidente de Marvel Studios. Para muchos fans que han seguido este universo cinematográfico de cerca, fue un gran alivio que el productor finalmente tomara las riendas del estudio. Sin embargo, ya era bien sabido que anteriormente había tenido varios roces con otros miembros de la compañía del ratón por tener una visión más diversa de cómo debía lucir un superhéroe o incluso una superheroína en la pantalla grande. En esta ocasión, Mark Ruffalo confirma que Feige estuvo a punto de abandonarlo todo porque algunos se negaban a que hubiera más representación de mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ en las películas del MCU.

La Fase 4 está por arrancar el próximo 1 de mayo con Black Widow, y de acuerdo con el propio Feige y otros miembros del equipo de producción, en esta etapa tendremos más representación LGBTQ que nunca. Hasta ahora sabemos que Eternalsnos presentará al primer matrimonio homosexual del Universo Cinematográfico de Marvel. Asimismo, Taika Waititi, ganador del Premio de la Academia, presume que Thor: Love and Thunder también presentará otro tipo de relaciones no heterosexuales. Por otro lado, corren los rumores de que la segunda entrega de Capitana Marvel - 60% podría tener a la primera pareja lesbiana del MCU, aunque es muy pronto para asegurar esto.

No caben dudas de que esta apertura en una de las franquicias más exitosas de la época, no sería posible sin la postura que Kevin Feige ha adoptado firmemente. Mark Ruffalo le reveló a The Independent que en 2012, cuando llegó el primer gran crossover de Los Vengadores - 92%, Feige estuvo a punto de abandonar Marvel Studios por la negativa de la compañía a representar más superheroínas, personas de color y miembros de la comunidad LGBTQ. Literalmente el productor le dijo al intérprete de Hulk “podría no estar aquí mañana”.

Según lo narrado por el actor de Avengers: Endgame - 95%, Kevin Feige mantenía una relación muy tensa con el mayor accionista de Disney en aquel momento: Ike Perlmutter. El ejecutivo no creía que las personas se fueran a interesar por ver una película protagonizada por una superheroína, por lo que Feige tuvo que convencerlo de que la franquicia tenía que representar a todo tipo de personas. Todo indica que aquella reunión salió bastante bien, porque el productor no renunció a Marvel Studios y eventualmente el universo cinematográfico se fue volvió más diverso. Ruffalo está seguro de que este suceso lo cambió todo, gracias a Kevin (vía Metro.co.uk):

Ése fue el punto de inflexión para Marvel. Porque Kevin quería superhéroes negros, mujeres superhéroes, superhéroes LGBT. Él cambió todo el universo Marvel. Ahora tenemos superhéroes homosexuales, tenemos superhéroes negros, tenemos superhéroes femeninos: Scarlett Johansson tiene su película, tenemos a la Capitana Marvel, están haciendo She Hulk. Ningún otro estudio está siendo tan inclusivo en ese nivel.

Mark Ruffalo se ha destacado por ser un gran fan de su trabajo y del Universo Cinematográfico de Marvel (hasta el punto de responder varias veces a la controversia que protagonizó Martin Scorsese el año pasado). Sin dudas tiene razón al señalar que hay más personas de color y mujeres que estelarizan los filmes del MCU, y van más allá de ser simples acompañantes. No obstante, algunas actrices como Brie Larson, han tenido que enfrentarse al bullying de cientos de tóxicos fans que detestaron el diseño de su personaje en Capitana Marvel. Por otro lado, la representación LGBTQ está en una etapa muy prematura, y se rumorea que así se mantendrá por un tiempo.

De acuerdo con información reciente de WGTC, la compañía del ratón todavía no se siente preparada para que las películas del estudio tengan elementos LGBTQ que tengan un impacto sustancial en la trama. Lo más importante para Disney es llegar a todos los países del mundo, pero para ello, tienen que eliminar de sus filmes “elementos controversiales” como lo sería un beso entre dos mujeres o dos hombres. No queda más que ver hasta dónde puede llegar el control creativo de Kevin Feige y su visión inclusiva.