Hollywood reacciona al veredicto de Harvey Weinstein

No es fácil obtener justicia, debería serlo, pero no es así. Con el veredicto, que lo encontró culpable de violación, Harvey Weinstein podría pasar hasta 25 años en prisión según decida sentenciar un juez en un par de semanas. Pero el hecho de que el jurado se haya puesto del lado de las mujeres que optaron por denunciarlo, adelanta una nueva era de justicia y nula tolerancia a la violencia de género y eso creen varias figuras de Hollywood.

Luego de que un jurado , de siete hombres y cinco mujeres, encontrara culpable al productor Harvey Weinstein, responsable de clásicos como Mente Indomable - 97% y Tiempos Violentos - 94%, las reacciones de grupos y famosos que celebraron la decisión no se hicieron esperar. Entre ellos, destaca la de Ronan Farrow, periodista que realizó el reportaje que por primera vez reveló públicamente de los abusos que se cometieron contra decenas de mujeres:

El resultado del juicio de Harvey Weinstein en Nueva York es el resultado de la decisión de múltiples mujeres de hablar con periodistas y abogados frente a un gran costo y riesgo personal. Por favor, mantengan a esas mujeres en sus pensamientos el día de hoy.

Today’s outcome in Harvey Weinstein’s New York trial is the result of the decisions of multiple women to come forward to journalists and to prosecutors at great personal cost and risk. Please keep those women in your thoughts today. — Ronan Farrow (@RonanFarrow) February 24, 2020

Luego de que el reportaje se hiciera público en octubre de 2017, nació un movimiento liderado por mujeres que buscó visibilizar y apoyar a las víctimas de acoso y abuso sexual, el movimiento #MeToo. Y tampoco este grupo se quedó sin expresar su gratitud a las seis mujeres que, en ese juicio, llevaron a la corte al poderoso, y ahora casi convicto, productor de cine:

Le debemos gratitud a Mimi Haleyi, Jessica Mann, Annabella Sciorra, Dawn Dunning, Tarale Wulff y Lauren Young y a todas las Silence Breakers [otro grupo de mujeres que denunció el acoso sexual de Weinstein] por su valentía al enfrentar a este hombre en corte. Continuamos creyendo en ella, en todas ellas, y seguimos en solidaridad con ellas.

Lo mismo sucedió con Rosanna Arquette y Ashley Judd, dos actrices que acusaron a Weinstein de comportamiento inapropiado:

Gratitud para las valientes mujeres que testificaron y al jurado por ver más allá de las sucias tácticas de la defensa. Cambiaremos las leyes en el futuro para que las víctimas de violación sean escuchadas y no desacreditadas y para que sea fácil para la gente reportar sus violaciones.

Gratitude to the brave women who’ve testified and to the jury for seeing through the dirty tactics of the defense .we will change the laws in the future so that rape victims are heard and not discredited and so that it’s easier for people to report their rapes — Rosanna Arquette🌎✌🏼 (@RoArquette) February 24, 2020

Para las mujeres que testificaron en este caso y pasaron por un infierno, hicieron un servicio público a las niñas y mujeres del mundo. Gracias

For the women who testified in this case, and walked through traumatic hell, you did a public service to girls and women everywhere, thank you.#ConvictWeinstein #Guilty — ashley judd (@AshleyJudd) February 24, 2020

La actriz Rosie Perez, quien testificó a favor de una de las víctimas, dijo lo siguiente:

Harvey Weinstein ha sido arrestado y llevado a prisión. Devastada por mi amiga Annabella Sciorra, quien dijo la verdad, pero la felicito a ella y a todas las que fueron valientes. Esto no es suficientes, pero las sobrevivientes tomarán valor. Sigue siendo una gran victoria. Felicidades a Joan Illuzzi.

HARVEY WEINSTEIN HAS BEEN HANDCUFFED & TAKEN TO JAIL! GUTTED FOR MY DEAR FRIEND #ANNABELLASCIORRA WHO TOLD THE TRUTH! YET I CONGRATULATE HER & ALL WHO CAME FORWARD FOR THEIR BRAVERY. THIS IS NOT ENOUGH BUT SURVIVORS TAKE COURAGE! THIS IS STILL A GREAT WIN! CONGRATS JOAN ILLUZZI! https://t.co/LihJLiudNo — Rosie Perez (@rosieperezbklyn) February 24, 2020

Aunque fue absuelto de dos cargos en su contra por ataque sexual, Weinstein cayó por los casos de Mann, una aspirante a actriz, y Haleyi, una ex asistente. El productor todavía enfrenta investigaciones por crímenes similares en la ciudad de Los Ángeles, aunque fue acusado por más de ochenta mujeres por diferentes tipos de acoso y abuso sexual. Su sentencia será dictada el próximo 11 de marzo.

