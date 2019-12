Harvey Weinstein asegura que él promovió el cine hecho por mujeres antes que el #MeToo

A principios del 2020 Harvey Weinstein podría recibir una pena de cadena perpetua por cargos de violación y agresión sexual. Sin embargo, a pesar de que decenas de mujeres lo han señalado como su agresor, el magnate de 67 años ha negado las agresiones y ha dicho que todo fue consensuado. Asimismo, recientemente, en una entrevista con el New York Post, el productor dijo que se siente como “el hombre olvidado”, pues aseguró que él fue pionero en reconocer el trabajo de las mujeres en el cine (vía The Guardian).

En 2017, los periódicos The New York Times y The New Yorker informaron que decenas de mujeres acusaron al productor de cine estadounidense Harvey Weinstein de acoso, agresión sexual y violación. Posteriormente, más de 80 mujeres de la industria del cine reportaron experiencias similares con el empresario.

Tiempo después de que se dieran a conocer estos testimonios, el magnate fue despedido de su empresa The Weinstein Company, conocida por lograr varias nominaciones al Óscar por Transamérica - 76% y Mrs. Henderson presenta. Además, Weinstein fue expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y otras asociaciones profesionales. No obstante, el daño que hizo es irreversible, pero lejos de mostrarse arrepentido, el productor considera que las mujeres le tienen que estar agradecido por sus “buenas acciones”.

Recientemente, Weinsten concedió una entrevista al New York Post (vía The Guardian) mientras se recuperaba de una cirugía de columna y dijo que había aceptado hablar con el medio para demostrar que no había exagerado en las afirmaciones sobre su mala salud. El productor apareció en la corte la semana pasada usando una andadera.

El New York Post reportó que el magnate mostró pocas señales de remordimiento por las acciones de las que se le acusa. De hecho, Weinstein se quejó durante la entrevista y dijo que siente que su trabajo de promoción a la mujer ha sido olvidado, pues él fue pionero y nadie se lo reconoce.

Me siento como el hombre olvidado. Hice más películas dirigidas por mujeres y sobre mujeres que cualquier cineasta, y estoy hablando de hace 30 años. No estoy hablando ahora cuando está de moda. Lo hice primero. Fui pionero. Todo quedó destripado por lo que sucedió. Mi trabajo ha sido olvidado.

Por otro lado, el productor afirmó que le consiguió a Gwyneth Paltrow un contrato salarial de US$10 millones en 2003 por la película View from the Top - 14%, que la convirtió en la actriz femenina mejor pagada en una cinta independiente. Paltrow lo acusó de acoso e incluso el actor Brad Pitt ha declarado que confrontó al magnate y lo amenazó con matarlo si no dejaba a la actriz en paz.

Por su parte, el abogado que representa a tres de las presuntas víctimas de Weinstein, Douglas H Wigdor, dijo que no era posible sentir lástima por el productor pues sigue hablando de que reconozcan sus logros anteriores, cuya justificación se ensombrece por las terribles acciones que cometió.

El último truco de relaciones públicas del Sr. Weinstein en la víspera de su juicio penal proporciona aún más motivación para continuar procesando las acusaciones que lo expondrán por lo que es.

Weinstein irá a juicio el 6 de enero por cargos de violación y agresión sexual en un tribunal estatal. Si es declarado culpable, podría enfrentar una cadena perpetua. El magnate ha negado las acusaciones de conducta sexual inapropiada de parte más de 70 mujeres, diciendo que cualquier contacto fue consensuado.

