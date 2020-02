She Hulk: Mark Ruffalo podría volver como Bruce Banner

El Universo de Marvel Studios se sigue expandiendo al grado de apoderarse de la pantalla chica gracias a la plataforma de contenido on demand de la casa del ratón. Disney Plus será el encargado de distribuir diversas producciones del MCU, como She Hulk, y se ha revelado que hay posibilidades de que Mark Ruffalo aparezca en esta nueva historia.

Mark Ruffalo es conocido por dar vida a Hulk desde su primera aparición en Los Vengadores - 92% en el 2012. Ocho años después, el arco del personaje se ha desarrollado hasta terminar por controlar su estado Hulk y unir lo mejor de Banner y del monstruo verde. Después de los eventos ocurridos en Avengers: Endgame - 95% el futuro del personaje quedó un tanto incierto, pero la hoja de casting que se ha revelado de She Hulk podría interpretarse como el regreso del actor a su famoso personaje.

De acuerdo con Comic Book, la información sobre el reparto que ha estado circulando en línea sugiere que Marvel Studios está buscando a una actriz de entre 20 y 30 años para interpretar al personaje y se pide que la aspirante haya trabajado en papeles de comedia antes. La descripción de este personaje refiere:

Esto claro no es una confirmación de que el actor de Empezar Otra Vez - 83% vuelva al MCU, pero sí deja abierta la posibilidad de que el guion se adapte para que Bruce aparezca de vez en cuando. Podría ser que sea a manera de sensei y le enseñe a su prima a controlar sus poderes de Hulk. O quizá sólo aparezca en el momento en que se haga la transfusión de sangre. Las posibilidades son infinitas.

Esta hoja de casting indica además que aún no han encontrado a la actriz que dará vida a la heroína, a pesar de que el rodaje comenzará en este año. En algún momento se rumoreó que Stephanie Beatriz, una de las protagonistas de Brooklyn 99 sería quien protagonizaría She Hulk, sin embargo, esta idea fue desmentida por la misma actriz cuando respondió a un fan art en la que la etiquetaron, alegando que para cuando la filmación de She Hulk comience ella estará ocupada con la serie de la que es parte:

