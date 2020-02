El Llamado Salvaje se perfila para ser un gran fracaso en taquilla de Fox

Tal parece que ni la presencia de un lomito adorable podrá salvar a El Llamado Salvaje - 80% del fracaso en taquilla. De acuerdo con un nuevo reporte de Business Insider, la película de 20th Century Fox está contemplada para ser un gran tropiezo no solo este fin de semana, también en los próximos días; siendo un golpe duro para los proyectos de este corte, los cuales buscan adaptar novelas clásicas a la pantalla grande. Harrison Ford se ve obligado a hacer frente a otro proyecto mal recibido por el público.

El Llamado Salvaje es una adaptación de la novela homónima escrita por Jack London y publicada en 1903. De acuerdo con la sinopsis, la cinta presenta la historia de Buck, un adorable y enorme perro cruza de San Bernardo y Scotch Collie cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando su dueño se muda de California a los exóticos parajes de Alaska durante la Fiebre del Oro a finales del s. XIX. Como novato de un grupo perros de trineo (y posteriormente su líder), Buck experimenta una aventura que jamás olvidará, encontrando su lugar en el mundo y convirtiéndose así en su propio amo.

Las cosas no han ido muy bien para 20th Century Fox desde que Disney adquirió todos los derechos de la propiedad el año pasado. Ahí tenemos el ejemplo de X-Men: Dark Phoenix - 29%, producción que tuvo un presupuesto de US$ 200 millones pero solamente pudo recaudar US$ 253 millones a nivel global, un desastre para el estudio y una despedida amarga para los X-Men en la larga franquicia. Tal parece que podría ocurrir un situación parecida con El Llamado Salvaje.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, El Llamado Salvaje tuvo un presupuesto de entre US$ 125 millones y US$ 150 millones, pero con base en las proyecciones de BI, será complicado que la cinta pueda escalar hasta una posición privilegiada para las ganancias. La base de datos de Box Office Mojo señala que la película ha obtenido US$ 24 millones en la taquilla doméstica, una cifra no tan mala como las proyecciones más negativas, pero no tan buena como se esperaría.

Harrison Ford no ha tenido grandes éxitos más allá de aquellos relacionados con los personajes que lo convirtieron en un icono de Hollywood: Han Solo en Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% y Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%; Indiana Jones en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal - 78%; y en mucho menor medida como Deckard en Blade Runner 2049 - 88%.

Está claro que Disney tiene todo el poder en el tema de los grandes monopolios de Hollywood, cuyas películas de fantasía y superhéroes continúan abarcando de forma alarmante las listas de éxitos anuales, cerrando el paso de manera injusta a todas aquellas ideas alternativas que quieran aparecer en la industria del cine. Son tiempos oscuros para los estudios medianos y pequeños, y para los guiones que quieren hacer cosas diferentes más allá del dominio del ratón.

El Llamado Salvaje tiene que codearse en taquilla con entregas potentes como Sonic La Película - 89%, cinta que ya se ha convertido en el estreno más exitoso que engloba a los proyectos inspirados en videojuegos; y Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, cuyo desempeño en salas ha sido impresionantemente pobre, otra película cuyas protagonistas femeninas representan una amenaza y un temor para quienes no quieren ver superheroínas como estrellas en la pantalla grande.

A nivel global, El Llamado Salvaje ha reunido US$ 40 millones pero el camino es muy largo hasta que logre siquiera alcanzar la cantidad de su presupuesto, por si fuera poco, las críticas regulares no le están haciendo ningún favor.

