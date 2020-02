Star Wars: Elijah Wood se burla de El Ascenso de Skywalker

Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% no hizo más que decepcionar a los fans de la saga comenzada por George Lucas en 1977. La película no cumplió con las expectativas de la crítica, e incluso alcanzó el vergonzoso logro de tener una calificación todavía más baja que la de Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma - 55% (algo que ya era bastante difícil). Ni todas las referencias a la trilogía original pudieron rescatar el filme, sobre todo cuando éste, se sostenía en una endeble trama que no tenía ningún sentido para los seguidores del universo de la guerra de las galaxias. Entre ellos, el conocido actor Elijah Wood.

El mundo se paralizó cuando Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% llegó a los cines. Aunque se esperaba que la compañía del ratón destrozara todo buen recuerdo de una de las mayores franquicias que existen, sorprendentemente la película logró cumplir con las expectativas de los fans y convencer a la crítica. Todo cambió cuando llegó Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, pues el filme presentó al público otra faceta de personajes que son intocables para los seguidores, como Luke Skywalker (Mark Hamill). La producción de Rian Johnson fue duramente rechazada, por lo que la última esperanza por lograr una tercera trilogía memorable se colocó sobre los hombros de J.J. Abrams.

Todos sabemos lo que sucedió con el Episodio IX: un intento de cohesionar la trilogía y darle sentido a toda la saga, tratando de borrar lo sucedido la película anterior y con un montón de citas a los primeros filmes. Pero ni todos los McGuffins del mundo ayudaron a distraer a los fans de las inconsistencias en la trama. Evidentemente una de las mayores incoherencias fue el repentino regreso de Palpatine, quien además volvía acompañado de su propia flota Sith. A principios de esta semana, una cuenta de fanáticos de Star Wars publicó un tuit donde se explica, gracias al Diccionario Visual de El Ascenso de Skywalker, como es que el Emperador se encontraba tan bien acompañado (vía Movie Web):

¿Sabías que la Flota del Sith Eterno fue creada por cultistas Sith en Exegol, que adoctrinaron a la población de Exegol con valores Sith y criaron y entrenaron a sus hijos para convertirse en oficiales, mecánicos y soldados para la Orden Final?

Did you know? The Sith Eternal fleet seen in #StarWars: #TheRiseofSkywalker was created by Sith cultists on Exegol, who indoctrinated Exegol’s population with Sith values and raised and trained their children to become officers, mechanics and soldiers for the Final Order pic.twitter.com/JATJfSYNdA — Star Wars Holocron (@sw_holocron) February 17, 2020

El intérprete de Frodo en El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91%, El Señor de los Anillos: Las Dos Torres - 96%, y El Señor de los Anillos - El Retorno del Rey - 94%, no perdió la oportunidad de contestar a la infamia de que los fans tenían que saber a conciencia este tipo de información, la cual, claramente fue una forma de “darle sentido” a lo que estaba sucediendo en El Ascenso de Skywalker (aunque logró lo contrario):

No. ¿Cómo podríamos haberlo sabido?

no. how could we have known? — Elijah Wood (@elijahwood) February 18, 2020

En el pasado, Elijah Wood ha confesado que es un gran fan del universo de Star Wars, y no sólo eso, también hubiera deseado formar parte de esta gran franquicia más allá de Resistance. Por lo tanto, es evidente la ironía y cierta molestia en el comentario del actor, dado que el último episodio de la saga Skywalker tuvo algunos giros en la trama que, más allá de dejar boquiabiertos a los seguidores de la franquicia, los hizo confirmar que Disney no tenía idea de qué rayos estaba haciendo con el filme.

Gracias a The Mandalorian - 90%, el 2019 se salvó de ser un pésimo año para la franquicia de la guerra de las galaxias. La serie nos presentó a un curioso par de protagonistas: un cazarrecompensas y un niño que el mundo no pudo evitar nombrar “Baby Yoda”. El show de Disney Plus fue todo un éxito, por lo que los fans de Star Wars están confiados en que eventualmente Cassian Andor y la serie de Obi Wan-Kenobi tengan la misma calidad. Aunque por el momento, ambos proyectos se encuentran enfrentando algunas dificultades, así que no queda más que estar pendiente a las próximas noticias sobre estas anheladas producciones.