Serie precuela de Bob Esponja confirma fecha de estreno y elenco

En sus más de cuarenta años al aire, Nickelodeon ha estado el frente de numerosas producciones infantiles que pasaron a la historia como clásicos de la pantalla chica, pero muy pocos pueden compararse con la leyenda que representa Bob Esponja. Después de mucho tiempo asentada en el éxito, la cadena por fin anuncia el mes de estreno para el spin-off de la caricatura denominado como Kamp Koral (Campamento Coral), proyecto que incluirá al reparto de voces original.

Bob Esponja fue creado por Stephen Hillenburg , un visionario que no lo pensó dos veces al momento de entregarse a sus dos pasiones, la biología marina y la animación. En 1999 se emite el primer episodio del programa, sin embargo, su popularidad aumentó con creces hasta el año 2000 durante la transmisión de su segunda temporada. Sobra mencionar que quienes nacieron en los años noventa recuerdan al señor Pantalones Cuadrados con cariño y todavía en la madurez disfrutan con los capítulos, los chistes y las aventuras de los entrañables personajes.

El humor blanco de Bob Esponja (a veces tornado muy negro), así como la bobería de las situaciones, han convertido a varias de sus temporadas en piezas fundamentales de la animación y la pantalla chica. Bob, junto con sus felices pantalones, su mejor amigo no tan brillante, su malhumorado vecino clarinetista, entre mucho otros, siguen llevando la felicidad a millones de personas en todo el mundo.

De acuerdo con el informe de The Hollywood Reporter, Kamp Koral será una animación CGI compuesta por 13 episodios y llegará a la señal de Nickelodeon en julio. El argumento tendrá como personaje central a un Bob Esponja de 10 años mientras está de visita en un campamento de verano. Al proyecto regresan los actores de doblaje de toda la vida, Tom Kenny (Bob Esponja), Bill Fagerbakke (Patricio), Rodger Bumpass (Calamardo), Clancy Brown (Don Cangrejo), Carolyn Lawrence (Arenita), Mr. Lawrence (Plankton), Mary Jo Catlett (Señora Puff), Jill Talley (Karen) y Lori Alan (Perlita).

Pero aunque Bob Esponja sea un estandarte de hermandad para millones de fans, con Kamp Koral no todo es alegría. La caricatura llega en un momento delicado en el que Stephen Hillenburg ya no se encuentra con nosotros, el creador falleció el 26 de noviembre de 2018 a causa de un infarto de miocardio derivado de la esclerosis lateral amiotrófica que lo atormentó en sus últimos meses de vida.

Tras el anuncio de Kamp Koral el año pasado, muchos medios criticaron de forma severa la decisión de Nickelodeon al aprobar un spin-off, a sabiendas de que Hillenburg nunca tuvo este plan para sus personajes. Incluso Paul Tibbitt , quien en su momento se desempeñó como guionista y productor ejecutivo de Bob Esponja, decidió separarse del proyecto, además, emitió un duro comunicado a través de redes:

No quiero faltar al respeto a mis colegas que están trabajando en este programa. Son buenas personas y artistas talentosos. Pero esto esto es cosa de ejecutivos codiciosos y perezosos, y TODOS saben muy bien que Steve (Stephen Hillenburg) habría ODIADO esto. Me avergüenzo de ellos.

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run es la siguiente película de Bob Esponja, llegará a los cines el próximo 15 de mayo y narrará la aventura del “invertebrado” amarillo, quien junto a Patricio se arrojará a la aventura de encontrar a Gary, quien ha desaparecido misteriosamente. La primer película del personaje fue un éxito, la segunda no tanto, pero al menos esperamos que la tercera logre destacar y obtener la aprobación no de la crítica, sino de sus fieles seguidores. Como adición especial, Keanu Reeves tendrá un cameo, el imán definitivo de Hollywood y novio de las redes sociales.

