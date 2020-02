Joaquin Phoenix protagoniza impactante cortometraje sobre el cuidado del medio ambiente

Durante sus largos años de carrera, Joaquin Phoenix se ha dedicado a difundir un mensaje de paz y armonía con el planeta. La contaminación y el abuso de todos los recursos naturales de la Tierra es un tema que todavía resulta indiferente para millones de personas, y aunque muchos anónimos luchen con toda su fuerza, es más probable que el público escuchen a una famosa estrella de Hollywood. El actor de 44 años aparece en redes con un cortometraje devastador vinculado a la muerte de nuestro hogar.

El material lleva por nombre Guardianes de la Vida y fue producido por Mobilize Earth, una corporación ambiental sin fines de lucro con sede en Estados Unidos cuyo objetivo es generar conciencia en la población sobre la emergencia ecológica que azota al mundo a estas alturas de la vida. Fue lanzada hace algunos días a través del canal en YouTube, Extinction Rebellion y otras plataformas. El corto es uno de los doce producido por la organización en su lucha por la protección del mundo.

La acción de Guardianes de la Vida se enfoca en el quirófano de un hospital, donde un grupo de médicos intenta salvar la vida de un paciente que está a punto de fallecer. Todos se encuentran bajo mucha presión, sin embargo, las maniobras de los doctores no parecen funcionar y quien se encuentra en la camilla muere. No obstante, pronto se acerca una doctora, quien comienza a practicar técnicas de resucitación, logrando tener éxito. Justo al final se descubre que el paciente es el planeta Tierra. Un detalle muy interesante es que la mujer encargada de revivir al mundo lleva pintura indígena en su rostro, colocando en lo más alto a estos grupos, quienes durante mucho tiempo son los que realmente se han interesado en proteger al planeta. Puedes verlo a continuación.

Guardians of Life fue escrito y dirigido por Shaun Monson y además de Joaquin Phoenix es protagonizado por Adria Arjona, Oona Chaplin, Rosario Dawson, Albert Hammond Jr., Q'orianka Kilcher y Matthew Modine. Los comentarios no dejan de estar a su favor y aplauden la visceralidad con la que se presenta el gran dilema del planeta Tierra, una realidad que, por mucho que se ignore, en la conclusión será problema de todos.

Durante la última temporada de premios, Joaquin Phoenix brilló en todos los eventos más importantes. Gracias a su participación en Guasón - 91% obtuvo reconocimientos a Mejor Actor en los Óscar, los Globos de Oro, los BAFTA y más, dejando en claro que el Joker es una figura no solo importante para los fans de Batman, los superhéroes y los cómics, también en la industria del cine en general, es un personaje complicado y soberbio que jamás debería caer en las manos de cualquiera. Joaquin probó estar muy a la altura de las circunstancias.

Pero los premios realmente no significan nada para Joaquin Phoenix. Gracias a múltiples videos hemos notado que cuando mencionan su nombre de ganador, el actor coloca en su cara un expresión muy particular, ¿cansancio? ¿repulsión? ¿modestia fingida? Sin importar lo anterior, una y otra vez nos recuerda que la publicidad, la fama y los productos de Hollywood no son lo más importante, sino el respeto a la vida y al planeta. Su discurso de los Globos de Oro se centró en lo anterior y es común verlo involucrado en el activismo a favor del medio ambiente y la protección animal.

Muy pocas son las estrellas que realmente se dedican en cuerpo y alma al activismo consciente, es un alivio saber que algunos de los más famosos están dispuestos a poner su parte. Nosotros también tenemos un deber con la Tierra y es necesario escuchar. Guardianes de la Vida es un excelente material para compartir y te animamos a correr la voz entre tus allegados.

