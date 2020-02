No Time to Die: Ana de Armas no quería ser una chica Bond porque le parecían personajes "irrelevantes"

El cine, como el arte, es un reflejo de la situación social en la que se desarrolla y tiende a evolucionar y moverse con la corriente que la sociedad dicta. De quedarse rezagado perdería relevancia e impacto para quienes lo disfrutan. Conscientes de esto, una de las franquicias más longevas ha tenido que darle un vuelco a la manera en que representan a las mujeres, es por ello que para la siguiente película de 007 el término de “chica Bond” será modificado para ser más que una chica en apuros, una petición que además solicitó la protagonista, Ana de Armas.

Te podría interesar: Billie Eilish encanta al público con su interpretación de "No Time to Die" en los Brit Awards 2020

Las denominadas como “chicas Bond” se han caracterizado por ser mujeres hermosas que tienen una relación complicada con el agente secreto, ya sea porque sólo eran su aventura de una noche o porque son las villanas que terminan por traicionarlo, en palabras de la propia Ana de Armas, personajes que se sentían irrelevantes. Inclusive durante la cinta 007 Spectre - 65%, de la cual se rodaron algunas escenas en México, se presentó una “chica Bond” mexicana, Stephanie Sigman, quien sólo salió durante los primeros segundos de la película para después no volver a aparecer.

De acuerdo con las declaraciones que De Armas para la revista Variety, estaba entusiasmada cuando le anunciaron que sería parte de la nueva cinta, No Time to Die, sin embargo, iba en contra de sus ideales sobre los que ha forjado su carrera el realizar un papel que no represente la fuerza de una mujer, ya que, como se mencionó, consideraba que las chicas Bond no tenían un papel relevante en el marco de las películas. Así que, antes de aceptar se aseguró de que su personaje no cayera en estos paradigmas:

Obviamente estaba saltando por todo el lugar y estaba muy emocionada. Pero tenía que asegurarme de que no pondría en peligro todo el trabajo que había estado haciendo, que no arruinaría todo. Y las mujeres Bond siempre han sido, al menos para mí, irrelevantes.

Te recomendamos leer: No Time to Die: premiere en China es cancelada por epidemia de coronavirus

Para honrar esta petición y darle una visión más contemporánea a Paloma –el personaje de Ana– la producción contrató a Phoebe Waller-Bridge quien ha sido galardonada y reconocida en más de una ocasión gracias a su talento con la pluma al escribir y protagonizar la serie Fleabag - 100%. Esta multipremiada escritora se encargó de modifica los lugares comunes de las chicas Bond, al mismo tiempo que le agregaba un toque de humor a petición del director Cary Fukunaga:

También se notaba que Phoebe estaba allí. Había ese humor y picos tan específicos de ella. Mi personaje se siente como una mujer de verdad. Pero ya sabes, podemos evolucionar, crecer e incorporar la realidad, pero Bond es una fantasía. Al final, no puedes sacar las cosas de donde viven.

No se sabe mucho sobre Paloma o cómo es que la escritora reinventó al personaje, sin embargo, podemos esperar una gran química entre los personajes, debido a que pudimos ver a Daniel Craig junto a De Armas en la cinta Entre Navajas y Secretos - 100% del director Rian Johnson, por la cual ambos recibieron una nominación al Globo de Oro.

Sus ideales sobre la representación de la mujer en el cine han llevado a De Armas a grandes producciones, quien será la protagonista de la cinta biográfica de la fallecida actriz Marilyn Monroe, de lo cual también habló en su entrevista:

Interpretar a Marilyn fue innovador. Una cubana interpretando a Marilyn Monroe. Lo deseaba tanto.

Mientras este último proyecto llega podemos comenzar a prepararnos para la llegada de Paloma a las pantallas grandes este 8 de abril con la que será la última película de Craig como James Bond y contará con el ganador al Oscar por Mejor Actor: Rami Malek.

No te vayas sin leer: Se filtran las primeras imágenes de Ana de Armas como Marilyn Monroe