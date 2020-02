Billie Eilish encanta al público con su interpretación de "No Time to Die" en los Brit Awards 2020

Con tan solo 18 años, Billie Eilish se ha convertido en una de las estrellas juveniles más populares de los últimos tiempos. Su estilo desgarbado y su canto dulce y suave han pasado a ser distinciones de su figura, un chica que saltó a la fama de manera más o menos súbita. Recientemente liberó su sencillo "No Time to Die", el tema oficial de la película homónima de Daniel Craig como James Bond, y por fin le ha otorgado al público su primera interpretación completamente en vivo durante los Brit Awards, los premios entregados por la Industria Fonográfica Británica a lo mejor de la escena musical en esa parte del mundo. La presentación de Eilish ha sido espectacular.

No te pierdas: No Time to Die: premiere en China es cancelada por epidemia de coronavirus

Con su gran talento y su melena oscura y verde, Billie Eilish enloqueció a los espectadores de los Brit Awards con una sólida ejecución del tema compuesto por ella y su hermano Finneas O’Connell. Pero no estuvo sola, fue acompañada por Johnny Marr, guitarrista de The Smiths, y Hans Zimmer, compositor oficial de la banda sonora para la película y arreglista orquestal en el tema de Billie. A su corta edad, Eilish se ha convertido en la intérprete y compositora más joven que interviene en la saga de James Bond con un tema musical, un sueño que compartió con Finneas durante mucho tiempo.

Por si fuera poco, Billie Eilish se convirtió en la ganadora de la categoría a Mejor Artista Internacional Solista Femenina de los Brit Awards, una premio que solamente podemos imaginar en sus manos. Puedes ver la presentación completa de la joven artista a continuación (vía Variety):

"No Time to Die" es un tema lento y dramático, cargado con los tonos oscuros que caracterizan a las composiciones de la franquicia. A través de un comunicado (vía Pitchfork), Eilish compartió su emoción por la publicación de la canción:

Te invitamos a leer: Productora de James Bond dice que el personaje puede ser de cualquier raza, pero jamás será mujer

Se siente como una locura ser parte de esto en todos los sentidos. Poder componer la canción principal de una película que es parte de una franquicia legendaria es algo enorme. James Bond es la saga de películas más genial que existe. Todavía estoy en shock.

Finneas O’Connell también compartió algunas palabras:

Escribir la canción principal para una película de James Bond es algo con lo que hemos estado soñando toda nuestra vida. No hay par más icónico de la música y el cine que Goldfinger y Live and Let Die. Nos sentimos muy afortunados de jugar un pequeño papel en una franquicia tan legendaria. Larga vida al 007.

Otra presentación reciente de Billie Eilish ocurrió en los Óscar 2020, evento en donde se presentó con la canción "Yesterday" durante el segmento In Memoriam. En una nueva entrevista con New Music Daily, la cantante declaró que su performance fue una “basura”:

Estaba asqueada por los Óscar, arruiné esa presentación. Esa mierda fue basura. También en parte porque en los Óscar no está mi gente. No estoy acostumbrada a ellos. Al menos en los Grammy no estaba asustada porque eran artistas musicales, y se sentían como mi gente. Ya conocía a muchos de ellos, o los conocí y ellos ya sabían de mí, pero los Óscar... estaba como: 'estas son estrellas de cine'.

Durante los Grammy 2020 celebrados el pasado 26 de enero, Billie Eilish se llevó a casa los premios a Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal de Pop, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo. Su triunfo le valió serias críticas en redes sociales por colocarse por encima de artistas con trayectorias más largas como Ariana Grande o Lana del Rey, sin embargo, también recibió el apoyo de muchas personas que realmente creen en su talento. ¿Con qué nueva música nos encantará en el futuro? No Time to Die se estrena en abril.

También puede interesarte: Netflix o Apple podrían comprar MGM y, con él, los derechos de James Bond