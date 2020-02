Martin Scorsese dirigirá su primer western, será protagonizado por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro

La siguiente película de Martin Scorsese ya comienza a mover sus engranajes y el director por fin concede los primeros detalles. La reciente temporada de premios no fue muy buena para él, pero está listo para continuar adelante. Killers of the Flower Moon ya se encuentra en desarrollo y solamente podemos esperar lo mejor para su futuro, el argumento suena más que interesante.

El Irlandés - 100% es la más reciente película de Scorsese, estrenada el pasado 27 de noviembre en la plataforma de Netflix, rápidamente se convirtió en tendencia de las redes sociales por su fascinante historia. La película obtuvo abundantes nominaciones en los premios Óscar, BAFTA y Globo de Oro, sin embargo, no se llevó ni uno solo de los reconocimientos, dejando atónitos a todos aquellos que habían disfrutado con la adaptación de la vida de Frank Sheeran. ¿A qué se debió este rotundo fracaso? Muchos están de acuerdo con que las Academias decidieron cortar el paso de Netflix, empresa que todavía no es bien recibida entre muchas de las altas esferas en Hollywood.

Pero ahora que El Irlandés ha quedado atrás para siempre, Martin Scorsese le da la bienvenida a su nuevo proyecto, uno que se venía gestando desde hace tiempo. Se trata de la adaptación del famoso libro de David Grann , Killers of the Flower Moon, material de no ficción que pone sobre la mesa los casos de asesinatos cometidos en contra de los nativos americanos de Osage en la década de los veinte. Durante aquellos años, varios nativos se enriquecieron gracias al descubrimiento de petróleo, lo que causó un conflicto por el control de la tierra. De acuerdo con el material, al menos veinte personas fueron ejecutadas; el caso cayó en manos del FBI.

Durante un nuevo encuentro con Premiere, Martin Scorsese compartió algunos detalles de Killers of the Flower Moon:

Creemos que es un western. Ocurrió entre 1921 y 1922 en Oklahoma. Ciertamente hay vaqueros, pero también hay autos y caballos. La película trata principalmente de Osage, un tribu india a la que se le dio un territorio horrible, el cual les encantó porque se dijeron a sí mismos que los blancos nunca estarían interesados en él. Luego se descubrió petróleo y, por al menos diez años, los Osage se convirtieron en la gente más rica del mundo, per cápita. Luego, como con las regiones mineras de Yukón y Colorado, los buitres aparecieron, los hombres blancos, los europeos, y todo se perdió. Allí, el inframundo tenía tal control que era más probable ir a la cárcel por matar a un perro que por matar a un indio.

El director continúa proporcionando detalles:

Es muy interesante pensar en la mentalidad que nos lleva a esto. La historia de la civilización se remonta a Mesopotamia. Los hititas son invadidos por otras personas, ellos desaparecen, y después se dice que fueron asimilados, o más bien, absorbidos. Es fascinante ver esta mentalidad que se reproduce en otras culturas a través de dos guerras mundiales. Y, por lo tanto, es atemporal, creo. Esta la película que intentaremos hacer.

Killers of the Flower Moon inicia la producción este año y su lanzamiento se espera durante algún punto de 2021. En la cinta intervendrán los actores fetiche de Scorsese, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, quienes comparten grandes punto de su currículo junto al director.

La película representa el primer western en la amplia trayectoria del cineasta, un proyecto que podría convertirse en otro favorito de los festivales debido al delicado tema que aborda. Killers of the Flower Moon será producida por Paramount, lo que marca el regreso del director junto a un gran estudio de Hollywood.

