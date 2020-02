La serie de Loki podría introducir a Kang el Conquistador al MCU

Desde que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, prometió que todas los shows de la compañía producidas por Disney Plus estarán completamente vinculadas con el Universo Cinematográfico de Marvel, sabemos que cada noticia que llega sobre estos programas es una buena nueva para el MCU. En esta ocasión, ha estado rondando en Internet información que asegura que el próximo supervillano de la Fase 4 será Kang el Conquistador. Y eso no es todo, aparentemente podría ser presentado en la serie live-action de Loki. ¡No lo esperábamos!

Desde que Avengers: Endgame - 95% llegó a cines el año y cerró consigo un arco argumental que se había construido a través de una década, comenzaron las teorías y las suposiciones de que se estaba preparando el escenario para que otro supervillano hiciera su entrada y volviera a reunir a los Vengadores (o lo que queda de ellos). Endgame nos mostró a Loki escapando con el Tesseract en la línea de tiempo alternativa "Batalla de Nueva York", lo que ya implicaba que su serie se establecerá en una temporalidad distinta. El tráiler del programa que se presentó durante el Super Bowl, mostró brevemente que el dios nórdico fue arrestado por la Agencia de Variación Temporal de Marvel. Esta organización que aparece en los cómics se asegura de que las variantes en el Multiverso (como este Loki alternativo 2012) sean eliminadas.

El conocedor en temas de Marvel, Daniel RPK, sorprendió a los internautas cuando dejó caer el rumor de que la serie de Loki presentará a Kang, quien desde hace mucho tiempo se ha especulado será el próximo gran villano de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Por supuesto que la compañía del ratón nunca ha hablado de esto, y por ahora no se dado información oficial que lo confirme, pero los fanáticos de esta franquicia están seguros que el terreno se ha estado preparando para después de verse derrotado Thanos, presentar a otro de los grandes antagonistas de los cómics.

Kang el Conquistador hizo su debut en las historietas de Marvel en el año de 1964, sus creadores fueron Stan Lee y Jack Kirby . No es un simple vencedor de caudillos que viaja en el tiempo y que ha amenazado repetidamente a Los Vengadores, la Tierra y a las leyes de la Física, sino que también ha tenido la identidad de otros personajes. Este supervillano ha sido el antiguo faraón egipcio Rama-Tut y durante su juventud fue el líder de los Jóvenes Vengadores: Iron Lad. También fue el alcalde de una tranquila ciudad de Illinois a principios del siglo pasado, Victor Timely. Y ya como un hombre mayor, fue un erudito y protector de la corriente temporal, conocido como Immortus.

Es evidente que la serie de Loki está preparando todo para que la gran historia de la Fase 4 del MCU sea el multiverso , algo que sin duda se concretará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Por lo tanto, suena bastante lógico que esta producción de Disney Plus presente al nuevo supervillano, y dado que el verdadero origen de Kang es ser descendiente de Reed Richards, quien a su vez obtiene la tecnología de viajes en el tiempo de la investigación del Doctor Doom, quizás haya una esperanza de ver el debut de Los Cuatro Fantásticos en el MCU. Además es un hecho de que muchas de las decisiones que definirán el rumbo que tomará la historia tendrán que ver con el director Sam Raimi, quien se encargará de que la secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89% presente un sinfín de interesantes personajes.

Si eres fan del MCU, ¡prepara tu agenda! Los próximos proyectos de Marvel Studios incluyen el comienzo de la Fase 4 con Black Widow el 1 de mayo; The Falcon and The Winter Soldier el 20 de agosto; Eternals el 6 de noviembre, WandaVision el 20 de diciembre, y la serie live-action de Loki en la primavera de 2021. Absolutamente imperdibles.

