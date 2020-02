Marvel Studios podría no estar interesada en pagar a Robert Downey Jr. lo que pide por volver al MCU

Tony Stark tuvo un gran impacto en el Universo Cinematográfico de Marvel, el personaje fue presentado en Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% y desde entonces es un consentido de los fans. Robert Downey Jr. se bañó en oro y gloria gracias al superhéroe, pero Avengers: Endgame - 95% parece ser su última intervención importante en esa narrativa. Hace algunas semanas We Got This Covered reportó que Marvel Studios quiere al actor de vuelta, sin embargo, las negociaciones se han puesto más que intensas. De acuerdo con el sitio de noticias, el actor de 54 años está exigiendo demasiado dinero por su regreso y tal parece que el estudio no está interesado en satisfacer sus demandas.

Robert Downey Jr. fue la semilla que inició con la franquicia que puso a Marvel Studios en el centro del mapa. Las películas de superhéroes ya existían desde mucho antes, pero el MCU se convirtió en una saga larga y multimillonaria que año tras año llega con nuevas entregas; con Downey Jr. a la cabeza, Disney logró que el resto de sus personajes Marvel se transformarán en fuentes de oro casi inagotables, pero su estrella principal era demasiado exigente con los pagos.

WGTC no ha revelado la cifra de dinero exacta que Robert Downey Jr. está pidiendo para regresar, pero más o menos podemos tener una idea. El actor ganó US$ 150 millones por sus apariciones en Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame, pero lo más increíble sucedió con Spider-Man: De Regreso a Casa - 92%. Por su aparición en la primera aventura en solitario de Tom Holland como el Hombre Araña, Robert exigió US$ 15 millones, trabajo que solo le tomó tres días de su tiempo; bien podemos imaginar cuánto está pidiendo por una nueva aparición ahora que el personaje ha muerto oficialmente y de manera épica, tal vez más de US$ 20 millones.

Para muchos fans, Tony Stark es el mejor personaje del MCU. Durante más de diez años se ganó un lugar en los corazones de millones pero tampoco podemos asegurar que su arco sea el más interesante de todos. Su fama, carisma y fortuna lo convirtieron en objeto de culto pero bien podríamos poner en tela de juicio su inesperada muerte en Avengers: Endgame, no tanto como un final para el personaje, sino como una excusa utilizada por Robert Downey Jr. para dejar al héroe atrás, ya se había encasillado lo suficiente.

En enero de este año, Downey Jr. protagonizó Dolittle - 28%, película que se convirtió en un absoluto fracaso de taquilla. La cinta tuvo un presupuesto de US$ 175 millones pero a nivel mundial solo reunió US$ 182 millones. Las reseñas en su contra no tuvieron piedad y la destruyeron poco antes de su estreno, demostrando que el actor no es una apuesta segura de la pantalla grande y que ni siquiera sus “fans” están a gusto viéndolo como otro personaje que no sea Iron Man. Golpe bajo para las finanzas y la reputación de la superestrella.

Pero Marvel Studios siempre estará ahí para Robert Downey Jr., tan solo es necesario que baje un poco los números de su salario y se conforme con algo realista. Sí, es un gran elemento del MCU, pero fuera de él las cosas no podrían ser tan buenas como piensa. ¿Quién cederá primero? ¿Robert o Marvel Studios?

Ahora que el multiverso está a punto de ser introducido en la Fase 4, es una gran oportunidad para observar las diferentes variantes de los personajes que todos aman. Marvel Studios debe ser muy cuidadoso al momento de trazar sus nuevas historias, pero al menos tenemos la certeza de que las películas seguirán siendo fuente de dinero para los involucrados. Tan solo esperamos que el estudio se incline a hacer cosas diferentes y no solo entregue productos del estilo monótono que ha caracterizado a toda la década.

