Parásitos aumenta sus ingresos de manera impresionante tras su éxito en los Óscar 2020

No es ningún secreto que Parásitos - 100% se ha convertido en la consentida de este año. Durante la última edición de los premios Óscar el pasado 9 de febrero, la cinta se llevó a casa los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Película Internacional, sorprendiendo a todo el mundo con este hecho sin precedente. Es la primera vez que una película de habla no inglesa se lleva los máximos reconocimientos de la noche, y este acontecimiento le ha valido un aumento impresionante de sus ingresos en la taquilla de Estados Unidos.

Parásitos llegó a Estados Unidos en octubre y desde entonces no ha parado de causar sensación entre los espectadores. El argumento se centra en los Ki, una familia que se enfrenta al desempleo y por lo tanto a la pobreza. Cuando las cosas parecen ser irreconciliables, uno de los hijos logra conseguir un trabajo como maestro particular en la casa de los Park, otra familia cuya vida es muy diferente, el dinero es abundante y la situación es perfecta. A pesar de que las cosas parecen fluir con naturalidad, muy pronto el espectador se percata de sus puntos en común y de que pronto se enfrentarán a una situación muy inusual que nos mantiene en el borde de nuestros asientos.

De acuerdo con la información de IndieWire y Box Office Mojo, este fin de semana Parásitos ha logrado una recaudación local de US$ 44 millones, es decir, en su semana 19. Cabe mencionar que al finalizar la semana 18 (9 de febrero), la cinta tenía en sus bolsillos US$ 35 millones, y que al término de la 17 (2 de febrero) tenía US$ 33 millones. Su triunfo en los Óscar le ha concedido casi US$ 10 millones más, un aumento impresionante para una ganadora del gran premios de AMPAS que no se veía desde El Discurso del Rey - 94%.

Durante la última edición del Festival de Cine de Cannes, Parásitos obtuvo la Palma de Oro, el máximo reconocimiento concedido por el evento; el director fue recibido con los mayores aplausos en su país natal y la experiencia se repitió hace tan solo unas horas en Aeropuerto Internacional de Incheon. En los Globos de Oro 2020 ganó la categoría a Mejor Película Extranjera y lo mismo ocurrió en los Premios de la Crítica Cinematográfica.

Ante el dominio de Parásitos, era obvio que las corrientes no iban a permanecer quietas. HBO vio su oportunidad muy clara y hace algunas semanas se anunció su trato con Bong Joon-ho para el desarrollo de un programa de televisión; ahora el director unirá esfuerzos con Adam McKay en este proyecto. Recientemente se confirmó que Tilda Swinton estará involucrada como una de las protagonistas de la serie y no podemos imaginar una mejor opción para el trabajo.

Además de la serie de Parásitos, ¿qué otros proyectos tiene preparados Bong Joon-ho? Es un hecho que la labor del cineasta no termina, y ahora que ha alcanzado la gloria máxima en la temporada de premios y varios de los festivales más prestigiosos, ¿será capaz de entregar otra cinta tan entrañable? El director tiene en mente el desarrollo de otra película coreana enfocada en el terror, él mismo declaró en una conferencia el año pasado (vía Collider) que se trata de un proyecto que solamente puede ser grabado en su país, o al menos en un lugar donde todos tengan el mismo color de piel; también informó sobre otra cinta hablada en inglés. Tendremos que esperar un poco hasta tener detalles más precisos, por el momento son justas unas pequeñas vacaciones.

En México, Parásitos no se ha quedado atrás. En nuestro país, la película ha logrado reunir más de US$ 4 millones, dejando en claro que sí existe un público abierto a recibir propuestas tanto locales como extranjeras de habla no inglesa.

