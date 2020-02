Mark Hamill interpretará a Skeletor en Masters of The Universe: Revelation

Netflix está tratando de atrapar al público nostálgico millennial y al mismo tiempo a las nuevas generaciones, ya lo logró con She-Ra y las Princesas del Poder, y ahora lo hará con He-Man y los Amos del Universo. La serie animada que fue anunciada desde hace tiempo a cargo del cineasta Kevin Smith ya tiene elenco de voces y el encargado de dar voz al villano Skeletor es nada más y nada menos que Mark Hamill.

El título de este nuevo proyecto es Masters of the Universe: Revelation, y Netflix ha confirmado recientemente que Lena Headey, conocida por su papel de Cersei Lannister en Game of Thrones - 59%, dará voz a Evil-Lyn; Sarah Michelle Gellar, protagonista de Scooby-Doo - 30% y La Maldición - 39%, a Teela; Liam Cunningham, responsable de interpretar a Ser Davos en Game of Thrones, a Man-At-Arms; Alicia Silverstone, inolvidable por su papel en Ni Idea - 81% y por su fallida Batichica en Batman & Robin - 11%, a la Reina Marlena; y el legendario Kevin Conroy , la voz de Batman en la mayoría de las producciones animadas, a Mer-Man. Chris Wood será el encargado de dar voz al protagonista, el Príncipe Adam / He-Man.

El rostro de Hamill es mundialmente conocido por su personaje de Star Wars, Luke Skywalker, el cual lo lanzó a la fama mundial tras el estreno de Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%, pero su voz en Estados Unidos es reconocida porque ha interpretado al Joker (Guasón) desde la serie animada de Batman de los 90, y más tarde ha puesto la voz a personajes animados de la televisión como Ozai en Avatar: La Leyenda de Aang y Dictatious en Trollhunters.

Kevin Smith, quien dirige esta nueva versión de He-Man y los Amos del Universo, comentó lo siguiente sobre el proyecto y el talentoso elenco de voz (vía Comic Book):

¡No puedo creer la alineación de talentos con la que trabajo! El increíble elenco repleto de estrellas que Rob David de Mattel y Ted Biaselli de Netflix reunieron para nuestra serie Masters of the Universe le permitirá a cualquier fanático de He-Man de toda la vida saber que estamos tratando esta caricatura en serio y honrando el legendario mundo de Eternia ¡con talento de primera! ¡Chris, Sarah, Mark, Lena y los otros actores y actrices increíbles han dado actuaciones tan poderosas y reales en un show que presenta un tigre verde gigante que habla! Con estos artistas fantásticos detrás de nuestros personajes, ¡será locamente fácil de sumergirse en las espadas y la brujería de nuestra telenovela épica de ciencia ficción!

En el caso de She-Ra y las Princesas del Poder muchos fanáticos de la versión original de la serie se expresaron molestos por los nuevos diseños y es de esperar que suceda lo mismo con He-Man, pues estamos ante una reinvención que debe atrapar al público contemporáneo y no solo a los millennials de más de 35 años.

La diferencia radical entre She-Ra y las Princesas del Poder y Masters of the Universe: Revelation es que la primera fue creada por la artista de cómics Noelle Stevenson, quien forma parte de la comunidad LGTBQ y apenas cuenta con 28 años. La segunda estará a cargo de un hombre heterosexual de 49 años que siempre ha destacado por ser un friki, así que hay razones para pensar que serán dos adaptaciones muy diferentes de los personajes que en el pasado compartieron el mismo universo.

No hay duda de que Netflix sigue sorprendiendo con la enorme cantidad de contenido original que produce, con la esperanza de que Disney Plus y HBO Max no lleguen a quitarle el trono que ha ocupado por años como rey de las plataformas de streaming.