Ni Marvel, ni Star Wars: lo más visto en Disney Plus son sus clásicos animados revela encuesta

Por el momento, Disney Plus solo se encuentra disponible para el público en Estados Unidos. La plataforma se lanzó el 12 de noviembre con grandes expectativas y hasta ahora muchas personas (aunque no las suficientes) la han elegido por encima de Netflix. El catálogo no es realmente extenso pero vaya que reúne lo mejor de Marvel, Star Wars y mucho más de la fábrica de sueños del ratón; aunque a primera vista podría pensarse que las primeras dos marcas son los grandes imanes del negocio, una nueva encuesta de The Hollywood Reporter señala que los usuarios prefieren las películas clásicas de Disney respecto a los superhéroes y a las aventuras en la galaxia lejana. Ver para creer.

No te pierdas: Disney Plus firma un trato con Amazon para distribuir la plataforma

Disney Plus llamó la atención de los compradores por su contenido family-friendly. En todo el país se encuentran dispersas innumerables familias que se preocupan porque sus hijos no se topen con contenido poco apto para su edad, y con Disney anunciando que el catálogo de su plataforma estaría dirigido a todas las edades, no tardó en aparecer una nueva elección segura en la batalla del streaming.

De acuerdo con la información obtenida por The Hollywood Reporter en la encuesta aplicada a los suscriptores de Disney Plus, el 22% de ellos se inclinan a mirar los clásicos Disney, ese compendio de películas que desde la infancia ha encantado a los consumidores y todavía en la actualidad les traen buenos recuerdos. En segundo lugar se encuentra Star Wars con el 21% de los suscriptores a su favor, recordemos que durante las últimas semanas The Mandalorian - 80% ha causado sensación en redes sociales, con Pedro Pascal y Baby Yoda como las grandes figuras que han venido a rescatar a la franquicia; por otro lado, el estreno inminente de Star Wars: el ascenso de Skywalker también habría impulsado las visualizaciones del material de Lucasfilm. En el tercer puesto, con el 15% de la preferencia, tenemos a las producciones de Marvel Studios.

¿Qué es lo que más estás viendo en Disney Plus?

La gráfica de pastel proporcionada por The Hollywood Reporter también exhibe los porcentajes menores de visualizaciones pertenecientes a Pixar, películas y series originales de Disney Channel, Los Simpson, National Geographic y contenido original de Disney Plus. Con todo esto sobre la mesa podemos concluir que la nostalgia todavía resulta bastante lucrativa para el ratón, es por ello que durante los próximos años continuará desarrollando más cintas live action de sus clásicos.

Te invitamos a leer: CEO de WarnerMedia dice que HBO Max será más familiar que Disney Plus

Aunque Disney ha logrado posicionarse en el mercado de Estados Unidos, Netflix todavía sigue siendo un contendiente fuerte. Un grupo de analistas de Wall Street (vía Variety) reveló a finales de noviembre que los números para la empresa fundada por Reed Hastings continúan siendo favorecedores. De acuerdo con la información, Disney Plus fue descargada 4 millones de veces el día su lanzamiento oficial y poco después logró un promedio de 1.5 millones por día hasta el fin de semana del 16 al 17 de noviembre. Por otro lado, durante ese periodo Netflix no vio reducción en sus cifras y ha logrado mantenerse de esta manera a lo largo del año

La batalla del streaming parece dura, pero Netflix lleva demasiado camino y no será nada fácil desbancarla. Tan solo este año nos ha entregado joyas de amplias magnitudes tales como El Irlandés - 100%, Historia de un Matrimonio - 98% y Los Dos Papas - 100%; está claro que el entretenimiento es lo principal para ellos, pero su búsqueda por la grandeza en la temporada de premios los convierte en un enemigo infranqueable.

Con la llegada de Disney Plus a otros países del mundo en 2020, descubriremos qué tanto éxito logra la plataforma. Al menos en México, Netflix tiene las de ganar, sobre todo con la llegada de los paquetes de Telmex que incluyen más megas de Internet y el acceso al catálogo a un menor precio. Los próximos meses serán muy interesantes para la batalla del entretenimiento desde casa.

También puede interesarte: WandaVision: se revelan las primeras imágenes de la Bruja Escarlata y nuevos personajes