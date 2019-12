Director de Doctor Strange 2 critica la imposición de fechas de estreno de Marvel

Parece que no todo está bien el multiverso y su construcción. En un críptico mensaje, el director de Doctor Strange 2 se quejó de la imposición de fechas de estreno que los estudios ponen a los creadores, y aseguró que eso es la muerte del arte. ¿Significará esto que está en peligro la esperada secuela que supuestamente dará paso a una fase mucho mayor de la aclamada franquicia?

Puede interesarte: Avengers: Endgame recibe el título a la peor película de la década



En su cuenta de Twitter, Scott Derrickson, el director de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89% y su secuela Doctor Strange in the Multiverse of Madness, publicó una queja contra las fechas de estreno impuestas por los estudios. Dado que su único proyecto de una productora importante es la segunda parte de su trabajo con Marvel, es posible asumir que, en el menor de los casos, no está contento con que lo apresuren a tener todo listo para 2021.

Las fechas de estrenos de los estudios son un enemigo del arte

El tuit no fue explicado, lo que es extraño, pues el realizador es bastante comunicativo con los fans que le escriben en esa red social. Es por ello que es sólo especulación que se trate de un comentario sobre Doctor Strange 2 y la relación de Marvel con este director que tiene en sus manos uno de sus proyectos más importantes.

El comentario es importante también porque seguro será el próximo año cuando se comenzará con la producción de Doctor Strange in the Multiverse of Madness para cumplir con su estreno en mayo de 2021 y también para poder conectarse con la serie WandaVision, con la que supuestamente compartirá importantes elementos temáticos y de trama para la saga que comenzó los universos compartidos.

No dejes de leer: Doctor Strange 2 estará directamente conectado con WandaVision y aparecerá en la serie de Disney+

Derrickson, antes de Marvel, había trabajado en cintas de horror de bajo presupuesto, quizá la más notable sea Siniestro y hace poco había confirmado que tras realizar esta nueva entrega para Marvel, iba a regresar a trabajar en ese género con una nueva película. Es posible que ese otro proyecto sea el que lo tiene algo molesto o que sus deberes con la Casa de las Ideas le estén impidiendo realizar ese otro filme cuando le gustaría.

Continúa leyendo: Avengers: Endgame | Ya puedes descargar y leer el guión

Las fechas de estreno de las películas son un factor importante para su recaudación. No sólo se trata de ponerlas en fechas en las que el público pueda ir a verlas, sino de asegurarse de que no tenga competencia importante. Con frecuencia, los estudios realizan cambios en ellas justo para optimizar resultados y para no dejarse pisar por otras películas más esperadas. Mayo ha sido uno de los consentido de Marvel para sus estrenos, y les ha dado excelentes resultados, por lo que difícilmente cambiarían la fecha a petición del director.

Haya o no problemas con la fecha de estreno. Marvel es conocida por mantenerse a su calendario y ha habido muy pocas veces en las que hacen cambios mínimos. Detalles sobre la trama de Doctor Strange in the Multiverse todavía son muy pocos, pero probablemente veamos más el siguiente año cuando la producción comience. Falta mucho para mayo de 2021, pero al parecer, el desarrollo ya podría estar sucediendo y quizá no con la calma con la que a su director le gustaría.

También puede interesarte: Avengers: Endgame es nombrada como una de las películas con más errores en 2019