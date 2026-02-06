UN HOMBRE POR SEMANA: Cuando el amor se busca en apps… y el verdadero match eres tú

Cuando el amor se busca en apps… y el verdadero match eres tú

Martes de cine, divorcio emocional y palomitas tamaño familiar.

Ayer, como todos los martes, me fui al cine. Palomitas familiares en mano, hot dog incluido y cero expectativas heroicas. Dudé. Dudé bastante en escoger Un hombre por semana, pero la premisa hizo lo suyo y me aventé al ruedo como quien entra a una app a las dos de la mañana pensando “qué tan mal puede salir”.

El divorcio: ese plot twist que nadie pidió

La película arranca con una historia tan conocida como dolorosamente vigente: la mujer engañada por su marido, el divorcio que llega justo cuando ella pensaba que el futuro ya estaba firmado y enmarcado. El golpe es seco. Incómodo. Y efectivo.

Porque cuando atraviesas un divorcio haces lo que todas: gimnasio, idiomas nuevos, cambio de look… y lo que realmente estás haciendo es buscarte, porque no tienes idea de quién eres cuando te quitan la idea de “nosotros” y te dejan sola frente a una vejez que se asoma sin pedir permiso.

Un hombre por semana: terapia emocional con filtro de seguridad

Mónica, correctora de estilo y protagonista, es empujada amorosamente por sus amigas al infierno luminoso de las apps de citas. Duda. Se resiste. Pero entra. Y se pone una regla que parece sensata y termina siendo brutal: un hombre por semana.

Lo que sigue es un desfile tan reconocible que duele: el emprendedor piramidal, el romántico que termina en sexo catastrófico, el que te hace pasar una noche increíble y luego desaparece porque solo quería eso. No hay sorpresa. Hay identificación colectiva.

Cuando el algoritmo te devuelve el pasado

El golpe más certero no viene de una cita fallida, sino cuando Mónica se topa con su exmarido en la app. Ahí la película deja de jugar y aprieta. La nostalgia del matrimonio, de la familia, de lo que fue y ya no será, flota todo el tiempo. Y no se esquiva. Se enfrenta.

Comedia ácida, sin pedir perdón

La trama es divertida, ácida y directa. Aquí no se endulzan verdades ni se suavizan emociones para quedar bien. La película habla como hablamos entre amigas cuando ya pasó el postre y alguien dice lo que todas pensamos.

Está narrada como un cuento para mujeres y la voz de Amanda Miguel no solo acompaña: abraza y cachetea emocionalmente al mismo tiempo.

Ana de la Reguera: cuando dirigir también es saber decir basta

Mención aparte para Ana de la Reguera, que no solo actúa con solidez, sino que dirige con claridad y sensibilidad. Aquí no hay pose de directora, hay pulso narrativo. Entiende el tono, respeta la historia y no se traiciona. Multifacética y segura. Punto para ella.

El verdadero match no tenía foto de perfil

Y entonces llega el giro que eleva todo. El que muchas no quieren oír.

Mónica no encuentra el amor en una cita. Se encuentra escribiendo. De esa experiencia nace una novela llamada Un hombre por semana, que se convierte en best seller.

Y ahí cae el veinte: no estaba fracasando en el amor, estaba creciendo como mujer, como creadora, como persona completa.

Spoiler emocional: no necesitas sexo, necesitas identidad

Solo cuando deja de buscar validación, citas falsas y cuerpos prestados para llenar silencios, es cuando realmente está lista para amar. La película no lo grita. Lo deja claro:

Antes de buscar amor, no necesitas a nadie más.

Te necesitas a ti.

Inclusiva sin discurso con marcador fosforescente

Además, suma puntos por ser inclusiva sin volverse panfleto. Hay diversidad, hay apertura, hay colores, y todo fluye sin subrayados incómodos ni discursos aleccionadores.

No explota… pero se queda contigo

Un hombre por semana no es una bomba emocional, pero sí una película que se queda pensando contigo. Divertida, honesta, incómoda en el buen sentido y necesaria.

Veredicto Tomatazos

98/100

Vayan a verla con novio, sin él, con esposo o recién divorciadas.

Véanse en ella.

Y luego, solo luego, vuelvan a amar.

Tomatina si estás en medio de un divorcio, tienes que verla.