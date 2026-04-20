Muere Patrick Muldoon, actor de ‘Days Of Our Lives’ y ‘Starship Troopers’, a los 57 años

Patrick Muldoon, famoso para el público de televisión noventera estadounidense y el cine de ciencia ficción, murió este 19 de abril a los 57 años. Su fallecimiento despertó las alarmas de los seguidores de de Days Of Our Lives, Starship Troopers y Melrose Place, tres títulos que lo convirtieron en estrella pese a su trayectoria […]

Patrick Muldoon, famoso para el público de televisión noventera estadounidense y el cine de ciencia ficción, murió este 19 de abril a los 57 años. Su fallecimiento despertó las alarmas de los seguidores de de Days Of Our Lives, Starship Troopers y Melrose Place, tres títulos que lo convirtieron en estrella pese a su trayectoria algo irregular.

El golpe fue duro para los fans porque apenas unos días antes había compartido entusiasmo por uno de sus proyectos como productor, y todavía tenía películas pendientes de estreno.

¿Cómo murió Patrick Muldoon?

La causa de muerte reportada fue un ataque al corazón. Deadline informó que el actor murió repentinamente la mañana del 19 de abril, mientras que otros reportes posteriores añadieron que la emergencia ocurrió en su casa de Beverly Hills.

Patrick Muldoon en Days of Our Lives

Otros medio como TMZ y E! señalaron además que su hermana, Shana Muldoon-Zappa, confirmó detalles del momento en que fue encontrado. Según esos reportes, Muldoon había ido a ducharse después de tomar café con su pareja, Miriam Rothbart; al notar que tardaba demasiado, ella fue a buscarlo y lo encontró inconsciente en el baño. Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero ya no fue posible salvarlo.

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En realidad no hubo una enfermedad pública de larga duración ni una despedida paulatina frente a los reflectores. En este caso llegó de golpe.

Deadline fue el primer medio que difundió que el actor había muerto tras un ataque al corazón. People también recogió uno de los rasgos más cálidos del obituario compartido por su entorno y lo describieron como una persona generosa y capaz de hacer sentir a los demás vistos y seguros. E

Las películas más famosas de Patrick Muldon

Aunque para muchos su nombre quedará amarrado a la televisión, su crédito cinematográfico más recordado es Starship Troopers, conocida en América Latina como Invasión, la sátira militar y futurista de Paul Verhoeven estrenada en 1997. Ahí interpretó a Zander Barcalow, uno de los personajes del engranaje romántico y bélico de la película, dentro de un título que con los años se volvió clásico de culto que todavía nos encanta.

Su filmografía para cine fue amplia, aunque muy desigual en cuanto a impacto. Apareció en trabajos como Stigmata, The Comeback Trail, Arkansas, Marlowe y Badge of Honor, además de un gran número de thrillers, cintas de acción y producciones directas a video. Su trayectoria no siempre lo mantuvo en el centro de Hollywood, pero sí lo convirtió en un actor de conocimiento común para quienes crecieron consumiendo cable o televisión abierta.

Patrick Muldoon en Starship Troopers

En sus años más recientes, Muldoon también se involucró como productor ejecutivo en proyectos como The Tribes of Palos Verdes, The Card Counter, Riff Raff y The Dreadful. People reportó además que su thriller Dirty Hands seguía previsto para estrenarse este año.

Sus mejores programas de televisión

Si hay un personaje que lo definió en la memoria colectiva, ese fue Austin Reed en la aclamada Days Of Our Lives. Muldoon fue el primer actor en interpretarlo y lo hizo entre 1992 y 1995, antes de regresar al papel en 2011.

Después de salir de esa telenovela, apareció en Melrose Place, donde encarnó a Richard Hart entre 1995 y 1996. Ahí mostró una veta muy distinta, más relacionada con el conocido melodrama nocturno y al antagonista elegante. Ese tipo de papel le sentaba bien, pues Muldoon sí sabía proyectar encanto y amenaza al mismo tiempo.

Antes de esa etapa también había pasado por títulos populares como Who’s the Boss? y Saved by the Bell.

Proyectos actuales

Tan solo un par de días de su muerte, Muldoon había publicado en Instagram su emoción por Kockroach, una producción protagonizada por Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz, en la que participaba como productor. También quedaban pendientes Dirty Hands y otros títulos en distintas fases, de acuerdo con los reportes recientes.

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