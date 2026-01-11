Muere Guy Moon, compositor de ‘Los Padrinos Mágicos’, ‘Danny Phantom’ y ‘Billy & Mandy’, a los 63 años

La animación televisiva de las últimas décadas acaba de perder a una de sus voces musicales de leyenda. En horas recientes se reportó el fallecimiento de Guy Moon, compositor estrella de algunas de las series infantiles más populares de la primera década de los 2000. Sin protagonismos públicos ni estridencias mediáticas, su trabajo se filtró en la memoria a través de temas que todavía hoy se tararean sin esfuerzo.

El fallecimiento fue confirmado por su familia y autoridades locales, lo que provocó una oleada de mensajes de duelo entre colegas y fans. Detrás de cientos de episodios y decenas de producciones, queda una trayectoria que ayudó a definir el sonido de la animación estadounidense en el inicio del siglo.

Cómo murió Guy Moon

De acuerdo con las redes sociales de Moon, el fallecimiento ocurrió la mañana del jueves 8 de enero, tras un accidente de tránsito en la ciudad de Los Ángeles. El reporte del forense confirmó que el compositor sufrió heridas traumáticas derivadas de la colisión, mismas que provocaron su fallecimiento horas después. Las autoridades clasificaron el hecho como un accidente.

Guy Moon trabajó muy de cerca con Butch Hartman, creador de Los Padrinos Mágicos y Danny Phantom (Foto: X)

La familia confirmó públicamente lo sucedido a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde hablaron de la pérdida como devastadora. Celebraron a Moon como un padre y esposo profundamente presente, además de una figura creativa que dejó huella en quienes trabajaron con él y en quienes disfrutaron su obra durante años.

Entérate: Muere Tom Cherones, director de ‘Seinfeld’, a los 86 años

“Estamos devastados por el dolor al anunciar el fallecimiento de nuestro amado patriarca, Guy Moon. Murió la mañana del jueves en un accidente de tráfico. Nos sentimos inmensamente bendecidos de haber podido llamarlo papá y esposo. Mientras permanecemos juntos al pie de un dolor que parece insuperable, encontramos la fuerza para despedirlo con honor y valentía, usando las herramientas que nos dio a lo largo de su hermosa vida. Deja un legado inconfundible y será profundamente extrañado por nosotros, su familia, y por las incontables personas cuyas vidas tocó. De manera tentativa, planeamos celebrar su vida el día de su cumpleaños, el 7 de febrero, en el área de Los Ángeles, y nuevamente en otra fecha posterior en su ciudad natal, en Wisconsin. Compartiremos los detalles conforme avancemos en la planeación. Juntos seguimos,

la familia Moon”

Quién era Guy Moon

Guy Moon nació en Wisconsin y se trasladó a California en 1986, cuando decidió dedicarse de lleno a la composición musical para cine y televisión. A lo largo de su carrera trabajó en decenas de proyectos, muchos de ellos ligados a la animación, un medio en el que encontró libertad creativa y un espacio ideal para hacer todos tipo de experimentos sonoros.

Su nombre quedó asociado de manera permanente a Los Padrinos Mágicos, serie en la que trabajó durante más de una década y que le valió cuatro nominaciones al Emmy. Su música ayudó a construir el tono caótico y alegre de un programa que se convirtió en hito de la animación.

Guy Moon (Foto: IMDb)

También colaboró estrechamente con el creador Butch Hartman en otras producciones como Danny Phantom, donde compuso el tema principal que se convirtió en uno de los más famosos de la televisión infantil, así como en T.U.F.F. Puppy.

Más allá de Nickelodeon, Moon aportó música a series como La Vaca y el Pollito, Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy. En cine, participó en proyectos como The Brady Bunch Movie y los proyectos live-action de Los Padrinos Mágicos.

También colaboró en la música de películas como El Club de la Pelea y Minority Report: Sentencia Previa.

Reacciones a la muerte de Guy Moon

Butch Hartman, la mente detrás de Los Padrinos Mágicos y Danny Phantom, expresó públicamente su dolor a través de redes sociales:

“No tengo palabras todavía porque ninguna es suficiente. Publicaré un comunicado pronto. Guy era mi amigo. Mi hermano. Mi familia. Mi corazón está roto.”

No te pierdas: Muere John Cunningham, actor de ‘La sociedad de los poetas muertos’ y veterano de Broadway, a los 93 años