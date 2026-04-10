‘Metal Gear Solid’: Todo sobre la nueva película dirigida por las mentes detrás de ‘Destino Final: Lazos de Sangre’

La industria del cine no pudo resistirse y una vez más vuelve a poner la mira en los videojuegos con un proyecto que llevaba años en desarrollo sin concretarse. Metal Gear Solid, una de las franquicias más poderosas y definitivas del entretenimiento interactivo, finalmente se sube al tren del cine como una producción de gran escala bajo el respaldo de Sony Pictures.

Lo que sabemos sobre la nueva película de Metal Gear Solid

Sony Pictures acaba de confirmar el desarrollo una película basada en Metal Gear Solid, esto con la intención de posicionarla como una producción insignia dentro de su catálogo. El proyecto será producido por Avi Arad y Ari Arad, famosos por su trabajo en adaptaciones de cómics y videojuegos.

El proyecto traerá a la pantalla grande ese vasto mundo narrativo del videojuego, cargado de espionaje, política, metaficción y reflexiones sobre la guerra. Se trata de un reto muy particular para su adaptación, ya que el material original se caracteriza por su densidad y su estilo cinematográfico.

Hideo Kojima, creador de Metal Gear Solid

¿Quiénes son Zach Lipovsky y Adam B. Stein?

La dirección estará a cargo de Zach Lipovsky y Adam B. Stein, quienes han construido una carrera conjunta llena de propuestas visuales dinámicas, junto con un interés por el cine de género. Su trabajo más reciente es Destino Final: Lazos de Sangre, película que le sopló nueva vida a una franquicia que parecía haber agotado sus recursos.

No te pierdas: ‘Super Mario Galaxy: La Película’ rompe la taquilla con 372 millones de dólares en su primer fin de semana y ya es el mejor estreno de 2026

Esa película conectó con el público y permitió al dúo demostrar su talento para manejar toda esa hecatombe sangrienta por la que conocemos a Destino Final. Con una recaudación global que superó los 300 millones de dólares, el proyecto les abrió puertas todavía más grandes al Hollywood de prmer nivel.

Algunos otros títulos en su trayectoria son Fraggle Rock: Back to the Rock, Ultra Violet & Black Scorpion, Freaks, e incluso dirigieron la película live-action de Kim Possible para The Walt Disney Company, basada en la famosa serie animada de 2002.

¿De qué trata y quién creó Metal Gear Solid?

Metal Gear Solid es una creación de Hideo Kojima, el desarrollador japonés que redefinió la narrativa dentro de los videojuegos y que ahora mismo goza de las mieles del éxito gracias a su franquicia Death Stranding. MGS, que inició hace casi cuatro décadas, tiene como dinámica principal el sigilo e integra con sofisticación varios elementos cinematográficos en su estructura.

Zach Lipovsky y Adam B. Stein dirigirán la película de Metal Gear Solid

El punto focal de la historia es la lucha contra un arma conocida como Metal Gear, un sistema que puede lanzar ataques nucleares con precisión. A partir de esa premisa, la franquicia elabora tramas que aborda temas filosos como la manipulación política, la identidad, la guerra e incluso las consecuencias emocionales.

El protagonista, un agente especializado en misiones encubiertas, se enfrenta a organizaciones que operan al margen de las instituciones oficiales. A lo largo de la saga, estos conflictos se expanden hacia temas filosóficos que cuestionan la naturaleza del poder y la información, todo muy Kojima.

La fe hacia producciones basadas en videojuegos

En los últimos años, las adaptaciones de videojuegos han experimentado un cambio significativo en su recepción. Producciones recientes lograron romper con esa percepción negativa que durante mucho tiempo acompañó a este tipo de proyectos.

Películas y series basadas en franquicias multimillonarias demostraron que es posible trasladar estos universos a otros formatos sin perder su esencia o el estilo. Ese cambio sí que permitió un entorno más favorable para propuestas como Metal Gear Solid, que ahora se insertan en un panorama más receptivo.

Debemos agradecerle a títulos excepcionales como Warcraft: El Primer Encuentro de Dos Mundos, Sonic La Película o Pokémon: Detective Pikachu por pavimentar el camino del siglo XXI para que las películas y series basadas en videojuegos lograran el respeto que se merecen. Arcane, Cyberpunk: Edgerunners, The Last of Us, Fallout, y próximamente God of War, son quienes llegaron con el privilegio ganado.

Con información de Variety.

Entérate: ‘Elden Ring’: ¿De qué tratará y cuándo empieza el rodaje de la nueva adaptación cinematográfica dirigida por Alex Garland?