Fernando Bonilla, estrella de ‘La Oficina’, lanza advertencia tras incidente con Movimiento Ciudadano: ‘Tengo la sangre roja y el corazón a la izquierda’

El protagonista de La Oficina, Fernando Bonilla, encendió las redes sociales tras reclamar el uso político de una imagen ligada a su personaje en la comedia de Prime Video. El partido Movimiento Ciudadano compartió un meme del actor a manera de propaganda, hecho que desagradó al intérprete de Jerónimo Ponce III.

¿Qué pasó con Fernando Bonilla y Movimiento Ciudadano?

La chispa surgió cuando Movimiento Ciudadano Nuevo León difundió una publicación con la imagen de Jerónimo Ponce III acompañada por un mensaje sobre el estado y su presunto primer lugar “en todo”. Bonilla reaccionó en X y pidió al partido que no volviera a usar su rostro para ese tipo de contenidos, dejando claro que una cosa son los memes hechos por la gente y otra muy distinta es colgarle una intención partidista a una imagen que nació en la ficción:

“Oigan, Movimiento Ciudadano, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas.”

Fernando Bonilla como Jerónimo Ponce III

A partir de ahí, la reacción se partió en varias direcciones. Hubo usuarios que respaldaron la postura de Bonilla por tratarse de una imagen usada sin autorización en un contexto político. También aparecieron críticas de quienes intentaron leer su reclamo como hipocresía o como una adhesión automática a otra fuerza partidista. El segundo caso llevó a Bonilla a explicar su posición con más precisión en un hilo posterior.

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Fernando Bonilla aclara su ideología política

Tras el incremento e interacciones en su publicación que carga contra Movimiento Ciudadano, Bonilla lanzó un hilo más extenso en el que habla sobre su pensamiento político:

“Veo que hay mucha gente inquieta por mi ideología política. Se las aclaro de una vez, para que sea más rápido. Tengo la sangre roja y el corazón a la izquierda. No milito en ningún partido. Voté por Claudia, pero no soy incondicional de nadie, nomás de mis principios. Procuro informarme, generar un criterio propio y criticar lo que me parece criticable. Desconfío de MORENA porque, amparándose en el pragmatismo electorero, es un partido infestado de perfiles turbios y desideologizados que nomás han brincado de barcos hundidos para seguir el hueso. Me dedico al arte, la cultura y el entretenimiento, pero entiendo que la política nos afecta y compete a todxs. Viva la discrepancia, el debate y la discusión; de eso se trata la democracia. Se lo lavan.”

El éxito de La Oficina en México

La serie, adaptación mexicanísima de The Office, se estrenó el pasado 13 de marzo en Prime Video y traslada el formato del falso documental a la sucursal de Jabones Olimpo en Aguascalientes, donde un grupo de empleados sobrevive a la administración de Jerónimo Ponce III, quien se desempeña como un jefe ineficiente.

Bonilla interpreta a ese gerente regional que quiere caer bien pero nada más no le sale. Es el heredero de la empresa y está empeñado en demostrar que puede dirigir el negocio familiar aunque su entusiasmo lo empuje una y otra vez al ridículo. El reparto incluye a Édgar Villa, Fabrizio Santini, Elena del Río, Alexa Zuart, Guillermo Quintanilla, Armando Espitia, Areli González, Juan Carlos Medellín, Alejandra Ley y Paola Flores.

La producción logró volverse fenómeno local tras su estreno, colocándose entre lo más visto de la plataforma en México.

¿Habrá segunda temporada?

Se confirmó el pasado 6 de abril que La Oficina tendrá segunda temporada, apenas unas semanas después de su estreno. El anuncio se hizo mediante un video en redes de la plataforma y medios como Variety. La producción alcanzó número de éxito, con audiencias que siguieron creciendo incluso después del lanzamiento inicial.

Por ahora no hay fecha de estreno para los nuevos episodios. Javier Balmaceda, encargado de contenidos originales en México, habló sobre lo que podemos esperar de la siguiente etapa:

“Todo se vuelve más extraño y de algún modo más cercano. Expandimos el mundo, respondemos al caos que dejamos atrás e introducimos nuevos personajes que agitan las cosas. Romances inesperados en la oficina, un conglomerado francés de telenovelas y quizá incluso un caballo dentro de la oficina. La Oficina se adentra en un terreno más absurdo.”

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