¡Rayos y centellas! Protagonista de ¡Shazam! está muy incómodo por su fracaso en el cine de superhéroes

Zachary Levi, estrella de la película ‘¡Shazam! - 88%’, ha sido el centro de diversas controversias debido a sus opiniones políticas y actividad en redes sociales, que han levantado cuestionamientos sobre su futuro en Hollywood. Después del decepcionante desempeño de ‘¡Shazam! La Furia de los Dioses - 55%’, Levi ha manifestado públicamente su frustración con la industria, sugiriendo que el fracaso de su personaje en el Universo Extendido de DC (DCEU) no solo afectó su carrera, sino también su visión sobre Hollywood y su papel en él.

También te puede interesar: Zachary Levi pide al público dejar de ver las películas "basura" de Hollywood

¿Qué piensa Zachary Levi del fracaso de ‘Shazam’?

De acuerdo con un nuevo artículo de The Hollywood Reporter, para Levi interpretar a Shazam fue un sueño hecho realidad, un rol que aspiraba a convertirlo en una figura de gran renombre dentro del cine de superhéroes, en el mismo nivel que Dwayne Johnson o Chris Evans en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Póster de 'Shazam 2' (imagen: IMDb)

Sin embargo, tras el fracaso de ‘Shazam: Fury of the Gods’, Levi ha expresado amargura por no haber alcanzado la fama esperada. Fuentes cercanas al actor afirman que esperaba que el papel lo catapultara a la cima de Hollywood, algo que, para él, no sucedió debido a la falta de apoyo y al bajo rendimiento de la película. Levi está amargado, porque el proyecto fue su oportunidad de ser una gran estrella, pero el resultado no estuvo a la altura de sus expectativas.

También lee: Zachary Levi critica a James Gunn por contratar a su hermano para el DCU

¿Qué tan grande fue el fracaso de ‘Shazam 2’?

‘Shazam: Fury of the Gods’ sufrió un revés importante en taquilla y crítica. La película, lanzada en marzo de 2023, fue considerada una de las mayores decepciones del DCEU al recaudar solo $134 millones a nivel mundial frente a un presupuesto de entre $110 y $125 millones. En su estreno, ‘Shazam 2’ recaudó $30.1 millones, una caída significativa respecto a la primera entrega que había conseguido $53.5 millones en su primer fin de semana. Además, la crítica fue menos favorable. A esto se suma que ‘Shazam 2’ fue nominada en los Golden Raspberry Awards en categorías como Peor Película y Peor Actriz para Helen Mirren, subrayando el descontento general con el filme.

Zachary Levi (imagen: IMDb)

¿Está condenada la carrera de Zachary Levi?

Tras el fracaso de ‘Shazam: Fury of the Gods’ y su reciente respaldo al expresidente Donald Trump, Levi se ha enfrentado a un escenario complicado en Hollywood. El actor, quien anteriormente fue bien recibido por su papel en ‘Shazam’, ha visto cómo su reputación se deteriora en los últimos meses.

Recientemente, Levi ha comenzado a enfocarse en proyectos de corte religioso y familiar, como la próxima película ‘The Unbreakable Boy’, sobre la vida de un niño con una enfermedad degenerativa. Este cambio de dirección y su reclusión en un rancho en Texas reflejan un alejamiento de Hollywood y un interés por conectar con un público conservador. Aunque algunos ven esto como un intento de "suicidio profesional," otros consideran que podría ser una forma de resurgir en el cine independiente y las producciones de fe.

No te vayas sin leer: Warner Bros. Discovery admite el fracaso del DCEU pero tiene esperanzas para el futuro