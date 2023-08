Zachary Levi pide al público dejar de ver las películas "basura" de Hollywood

Zachary Levi es una figura relevante del cine de Hollywood gracias a sus recientes intervenciones en las producciones de superhéroes. El actor de 42 años ha formado parte de DC Studios y Marvel Studios gracias a algunos títulos de alto impacto que han llegado a taquilla en tiempos recientes. Pero aunque parte de su fortuna y nombre se han formado gracias a la industria del séptimo arte en Estados Unidos, Zachary lanza algunas voraces críticas durante una nueva entrevista con Entertainment Weekly, asegurando que en Hollywood se hace mucha basura y es responsabilidad del público el decidir no verla.

Levi, actor y músico, es mayormente reconocido por su papel protagónico en la exitosa serie de televisión Chuck, donde interpretó a un empleado de una tienda de electrónicos convertido en espía, demostrando su carisma y habilidades cómicas. También destaca por su participación en películas como ¡Shazam! - 88% y ¡Shazam! La Furia de los Dioses - 55%, en las que encarnó al adolescente transformado en adulto con poderes sobrenaturales, mostrando su talento para la acción y el humor. A lo largo de su carrera, Levi ha demostrado su versatilidad al incursionar en musicales, con su papel en ¡Aquellos maravillosos años!, Enredados - 90% de Disney, y otras producciones, consolidándose como un talentoso artista con un rango interpretativo diverso y cautivador.

Zachary Levi en el rodaje de ¡Shazam! Furia de los Dioses (Crédito: Just Jared)

A través de Fury of the Gods, Levi protagonizó uno de los fracasos más grandes del cine de superhéroes este año, recaudando solamente US $133 millones a nivel global, un número escandaloso; las críticas hacia la película tampoco fueron buenas, lo cual cerró por todo lo bajo la era de Zachary como héroe de DC. Ahora el intérprete solicita al público no ver la “basura” de Hollywood, argumentando que los estudios ya no se esfuerzan en hacer buenas películas:

Personalmente, siento que la cantidad de contenido que sale de Hollywood es basura: no les importa lo suficiente como para hacerlo genial para ustedes, no a ellos. ¿Cuántas veces ves un tráiler y dices: '¡Oh, Dios mío, esto se ve genial!' Luego vas al cine y dices: '¿Esto fue lo que obtuve?' Saben que una vez que ya compraste el boleto y estás en el asiento, tienen tu dinero. Y la única manera de que podamos cambiar algo de eso es no ver basura. Tenemos que activamente no elegir la basura. Eso ayudará mucho.

El mes pasado, Levi habló con el mismo medio sobre las críticas recibidas por ¡Shazam! Fury of the Gods, señalando que la película es buena aunque tuviera algunos defectos:

El puntaje de la audiencia sigue siendo bastante bueno, pero el puntaje de los críticos fue, no sé, muy extraño y desconcertantemente bajo, y la gente fue increíblemente desagradable. Escucha, he sido parte de las cosas y por mucho que desee que fueran buenas, sé que están bien, sé que se perdieron mucho. ¡No estoy diciendo ¡Shazam! Fury of the Gods es una obra maestra perfecta de Orson Welles, pero es una buena película.

Hollywood, ¿una industria en declive creativo?

Durante los últimos años, Hollywood ha enfrentado críticas por una aparente disminución en la producción de cine de calidad, marcado por una tendencia hacia la saturación de franquicias, secuelas y remakes, en detrimento de la originalidad y la narrativa innovadora. La industria cinematográfica ha demostrado una creciente dependencia de fórmulas probadas y propiedades intelectuales preexistentes, lo que ha llevado a una sensación de agotamiento creativo y una falta de riesgo artístico. El enfoque en las ganancias económicas inmediatas ha llevado a una menor inversión en proyectos arriesgados o de bajo presupuesto que podrían aportar frescura y diversidad al panorama cinematográfico. Esta evolución ha llevado a muchos críticos a argumentar que Hollywood está perdiendo su capacidad de producir películas que desafíen intelectualmente, emocionen y resuenen con las audiencias de manera significativa.

A medida que las plataformas de streaming ganan terreno, también ha surgido una preocupación por la calidad del contenido cinematográfico en comparación con las series de televisión de alta calidad que están siendo producidas por estas plataformas. La mayor inversión en series originales y la flexibilidad en la duración de los episodios han permitido la exploración más profunda de personajes y tramas, lo que ha llevado a la percepción de que algunas series están superando en calidad a las películas tradicionales. En conjunto, estas críticas sugieren que Hollywood está en un momento de reflexión, donde la priorización de ganancias y la falta de innovación podrían estar afectando negativamente la reputación de la industria en términos de creatividad y excelencia cinematográfica.

