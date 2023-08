Zachary Levi critica las “tontas” reglas de la huelga de actores, y ahora dice que malinterpretaron sus palabras

La huelga de actores se está llevando a cabo y entre las reglas que tienen los miembros del sindicato está que no pueden promocionar sus películas, lo cual afecta a los nuevos estrenos en cines, pues no cuentan con la publicidad necesaria para que la mayoría de la gente esté enterada. El actor Zachary Levi ha revelado que otra regla es que tampoco puede hablar sobre sus papeles anteriores, así lo dio a conocer en un en la Manchester Comic-Con el mes pasado, en un video que se difundió en redes sociales.

Sus palabras causaron gran controversia, pues criticó esa regla como algo “tonto”, pues no se le permitía hablar ni siquiera de proyectos viejos como el de la serie Chuck (2007-2012) o las películas Enredados - 90%, ¡Shazam! - 88% y ¡Shazam! La Furia de los Dioses - 55%. Dada la situación tensa entre el sindicato y los estudios de Hollywood, está mal visto que los actores no se solidaricen con el movimiento, y referirse como “tonta” a una regla del mismo, parece una traición. Estas fueron sus palabras (vía The Hollywood Reporter):

No tengo permitido hablar de... esto es tan tonto. No tengo permitido hablar sobre ninguno de mis trabajos anteriores. No se me permite hablar sobre películas en las que puedo ser un superhéroe. No se me permite hablar sobre programas de televisión en los que puedo haber sido un nerd que trabajó en Best Buy. No tengo permitido hablar sobre ninguna película animada de princesas en la que estuve fantástico, ¡como el mejor príncipe de todos los tiempos! No tengo permitido hablar de esas cosas.

Stephen Amell crying about the #SAGAFTRA strike guidelines now we have Zachary Levi… pic.twitter.com/PnDyRuHfGL — ⚡️PJ⚡️🌈 (@PJocky82) August 3, 2023

No pasó mucho tiempo antes de que Levi fuera atacado por haber criticado a la huelga. La realidad es que el mes pasado ya había expresado su apoyo a la misma en un video de Instagram, donde dijo que los ejecutivos de los estudios sólo se preocupaban por las ganancias y nunca por la vida humana, destacó la necesidad de hacer algo “drástico”, e incluso fue tan lejos para decir que esta huelga debió hacerse hace años.

Pero ante la nueva polémica, que hizo a las redes sociales olvidar esa primera defensa apasionada de la huelga, publicó un comunicado el viernes diciendo que sus palabras fueron sacadas de contexto:

Me ha llamado la atención que un comentario improvisado que hice en broma el fin de semana pasado está siendo sacado de contexto. Así que déjenme ser muy claro. Apoyo totalmente a mi sindicato, al WGA (Sindicato de Guionistas de Estados Unidos) y a la huelga. Sigo siendo un crítico abierto del sistema de explotación en el que estamos sujetos a trabajar los artistas desde que comencé mi viaje en este negocio hace 25 años. Esta huelga es necesaria para protegernos a nosotros mismos, a nuestros escritores y a todos aquellos que trabajan en la producción y hacen que la industria se mueva.

No obstante, inmediatamente después defendió lo que dijo en el evento en Reino Unido, pues los fans no tienen la culpa de la avaricia sin límites de Hollywood:

Pero tampoco podemos olvidar a nuestros fans durante esta huelga. Los fanáticos que gastan su dinero y energía viajando largas distancias para hablar con nosotros sobre nuestro trabajo que significa mucho para ellos, y deberíamos poder participar. Nuestro negocio existe y tiene éxito gracias a los fanáticos, y creo que es imperativo que los apreciemos por su apoyo a nuestras carreras.

Zachary Levi realmente apoya la huelga, y esta controversia es la que menos sentido tiene en su carrera. Otras polémicas que sí dañan su imagen son el apoyo al polémico psicólogo conservador Jordan Peterson, y recientes acusaciones de que podría seguir cuentas transfóbicas en redes sociales.

