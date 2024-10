Connie Nielsen, actriz de la Reina Hipólita, lamenta cancelación de ‘Mujer Maravilla 3’: ‘Es una lástima’

La cancelación de 'Mujer Maravilla 3' fue un golpe sorpresivo para los seguidores de la heroína y para varios miembros del elenco de la franquicia. Connie Nielsen, conocida por su papel en Gladiador - 76%, y quien interpretó a la Reina Hipólita en las películas de 'Mujer Maravilla - 92%' y 'Liga de la Justicia - 41%', compartió su frustración sobre esta decisión en una reciente entrevista. Con un tono de decepción, la actriz expresó que el proyecto representaba una oportunidad financiera y creativa importante para Warner Bros.

También te puede interesar: Multiverso DC: ¿'Joker: Folie à Deux' comparte universo con algún Batman famoso o es un mundo aparte?

¿Qué opinó Connie Nielsen sobre la cancelación de ‘Mujer Maravilla 3’?

En una conversación con Den of Geek, Connie Nielsen manifestó que no logra comprender la cancelación de 'Mujer Maravilla 3', calificándola de "una locura". La actriz resaltó el éxito de la primera película, que alcanzó una taquilla de 800 millones de dólares y construyó una sólida base de fans. “Son películas espectaculares y simplemente no hay ninguna razón que yo entienda para no invertir en eso [...] Es una lástima”, expresó Nielsen, quien considera que este éxito es una oportunidad desaprovechada. Para ella, el proyecto representa "dinero sobre la mesa", y opina que las entregas anteriores se lograron con presupuestos relativamente bajos en comparación con otras películas de DC, lo cual hizo aún más desconcertante la decisión del estudio.

Connie Nielsen (imagen: YouTube)

A pesar del recibimiento mixto de 'Mujer Maravilla 1984 - 76%', Nielsen cree que la franquicia tiene un valor intrínseco que merece ser aprovechado. Con nostalgia, añadió que espera que Warner Bros. "cambie de opinión" en algún momento, pues considera que no seguir adelante con la película es una "pérdida" para los fans y para el estudio.

También lee: Adiós, Joker: Estos son los proyectos que siguen del DC Studios de James Gunn

¿Por qué se canceló ‘Mujer Maravilla 3’?

La cancelación de 'Mujer Maravilla 3' fue parte de los cambios que siguieron a la llegada de James Gunn y Peter Safran a DC Studios, quienes asumieron la responsabilidad de liderar una nueva etapa del universo cinematográfico de DC (DCU). Aunque Patty Jenkins ya había completado el guion de la tercera entrega, Gunn y Safran estaban en proceso de reorganizar el DCU, con una narrativa más cohesionada que integrara cine, televisión y videojuegos, lo que implicó la eliminación o modificación de ciertos proyectos.

A pesar de la salida de Jenkins, Gal Gadot, quien encarna a Diana Prince, afirmó en una entrevista que Gunn y Safran le habían asegurado la continuación de su personaje en una tercera película, aunque esto fue posteriormente desmentido por otros reportes que señalan que 'Mujer Maravilla 3' no está en desarrollo.

Gal Gadot en 'Mujer Maravilla' (imagen: Warner Bros.)

¿Qué sabemos sobre el futuro de Mujer Maravilla en el DCU?

El futuro de Wonder Woman en el DCU sigue siendo incierto. Gunn y Safran han confirmado que la primera fase del DCU, titulada “Gods and Monsters”, no incluye a Wonder Woman en sus planes inmediatos. En cambio, la serie 'Paradise Lost', que se desarrollará en la isla de Themyscira, está en camino y promete explorar el trasfondo político y los conflictos de poder en el hogar de Diana Prince. Esta serie ha sido descrita como un drama al estilo Game of Thrones, enfocándose en la historia de Themyscira antes del nacimiento de Wonder Woman.

No te vayas sin leer: ¿Veremos a La Liga de la Justicia? Esto es lo que sabemos de 'Lanterns', serie de DC Studios sobre Linterna Verde