Multiverso DC: ¿'Joker: Folie à Deux' comparte universo con algún Batman famoso o es un mundo aparte?

Guasón 2: Folie À Deux - 42% pasó a ser el centro de las conversaciones en redes sociales, no solo por su intrigante trama y el regreso de Joaquin Phoenix, sino también por la adición de Lady Gaga en el elenco.

Gagao sorprendió con su interpretación, lo que realza este mundo perturbador. Sin embargo, una de las mayores preguntas que ha surgido entre los fanáticos es si este universo del Guasón está relacionado con algún Batman famoso o si se trata de un mundo completamente separado dentro del multiverso de DC. Aquí te contamos.

Joaquin Phoenix como Arthur Fleck en 'Guasón' de 2019 (Foto: X)

¿El universo del Guasón de Joaquin Phoenix se desarrolla en algún mundo conocido de Batman o permanece aparte?

Desde el estreno del primer 'Joker', los fanáticos especulan sobre la posibilidad de que esta versión del villano pueda estar vinculada a algún universo de Batman previamente establecido. La idea de que el Guasón de Phoenix podría cruzar caminos con un Batman icónico, como el de la trilogía de Christopher Nolan o el de Matt Reeves, es un tema recurrente. Sin embargo, todo apunta a que el universo de 'Joker: Folie à Deux' es completamente independiente.

Una de las teorías que surgieron con fuerza es que la película podría ser una precuela de la trilogía de 'El Caballero de la Noche' de Nolan. Esta teoría cobró fuerza por ciertas conexiones temáticas entre ambas versiones del Guasón, pero fue en gran medida por los mismos creadores. El tono realista y oscuro de las películas de Nolan es diferente al enfoque introspectivo de la saga de 'Joker'. Además, Todd Phillips, el director de 'Joker', dejó claro en varias ocasiones que su versión del Guasón existe en un universo alterno, alejado de cualquier otro Batman cinematográfico. Así, el mundo de Phoenix y su versión del villano no está relacionado con el Batman de Christian Bale ni con ningún otro que haya aparecido en el cine hasta ahora.

El universo de Matt Reeves, con Robert Pattinson como el Caballero de la Noche, también queda descartado, ya que ese mundo tiene su propio Guasón. Además, el tono y estilo de ambas franquicias son muy diferentes, lo que hace que un cruce entre estos personajes sea poco probable. En cuanto al universo de Zack Snyder, con su estética más fantástica y centrada en superhéroes, tampoco sería compatible con la visión más realista y psicológica del Guasón de Phoenix.

Joaquin Phoenix sorprendió al mundo con su actuación como el Guasón hace algunos años (Foto: X)

Lady Gaga y Joaquin Phoenix interpretan a Lee y a Arthur Fleck en 'Joker 2' (Foto: IMDb)

¿Por qué el Guasón de Joaquin Phoenix conectó tanto con las personas?

El éxito del Guasón de Phoenix no es solo una cuestión de su interpretación magistral, sino también de la forma en que este personaje tocó una fibra sensible en la sociedad. La versión de Phoenix no es un villano tradicional que busca conquistar el mundo o desatar el caos sin motivo aparente; es un hombre roto, abandonado por la sociedad, que lucha con problemas de salud mental y que, tras una vida de abusos y fracasos, se convierte en el villano que todos conocemos. Esta versión del Guasón es profundamente humana y trágica, lo que permite que el público empatice, aunque sea en parte, con su dolor.

La película también aborda temas sociales relevantes, como la desigualdad, la falta de atención a los más vulnerables y la deshumanización del otro. Todo esto, sumado a la brillante dirección de Todd Phillips, convirtió a 'Joker' en una experiencia cinematográfica única que resonó con la audiencia más allá de ser una simple película de supervillanos.

¿Veremos más del Guasón en el futuro?

Aunque muchos fanáticos esperarían ver más de la interpretación de Phoenix como el Guasón, parece que su historia ha llegado a su fin con 'Joker: Folie à Deux'. La narrativa creada por Todd Phillips fue concebida como una pieza independiente y, aunque tuvo una secuela, no se prevé que haya más entregas protagonizadas por Phoenix. Esto marca un cierre definitivo para este personaje en particular, pero eso no significa que el Guasón desaparecerá de las pantallas.

El Guasón es uno de los villanos más icónicos de la cultura popular, y como tal, siempre habrá nuevas versiones que emergerán en el futuro. Ya hemos visto múltiples interpretaciones del personaje a lo largo de los años, desde Jack Nicholson hastaHeath Ledger, y es probable que continúe siendo reinventado en futuras producciones de 'Batman'. El universo de Matt Reeves, por ejemplo, ya ha introducido su propia versión del villano, interpretada por Barry Keoghan, y se espera que su rol crezca en las futuras secuelas del nuevo Batman.

