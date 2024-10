¿Nuevo simbionte en el MCU? Marvel Studios podría reemplazar a Tom Hardy como Venom de esta manera

La franquicia de Venom - 35%, protagonizada por Tom Hardy, es todo un éxito desde su estreno en 2018. La primera película, a pesar de recibir críticas mixtas, logró cautivar al público y recaudó más de 850 millones de dólares a nivel mundial. Su secuela, Venom: Carnage Liberado - 45%, también fue un éxito comercial, superando los 500 millones de dólares en plena pandemia. Ahora, con el próximo lanzamiento de Venom: El Último Baile, la tercera entrega promete cerrar el ciclo de Hardy como Eddie Brock, pero deja abierta la puerta para una nueva era del simbionte en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Marvel Studios podría reemplazar a Tom Hardy como Venom?

El futuro de Venom en el MCU está en el aire tras la posible salida de Tom Hardy del personaje. Hardy ha sido la cara del simbionte en las películas de Sony, pero todo apunta a que 'Venom: El Último Baile' será su última aparición como Eddie Brock. Esta decisión ha generado especulaciones sobre cómo Marvel Studios podría integrar a Venom en su universo cinematográfico.

'Venom: The Last Dance' será la última película de Tom Hardy como el famoso simbionte (Foto: X)

Uno de los rumores más intrigantes sugiere que el simbionte podría unirse a un nuevo anfitrión dentro del MCU. A lo largo de los cómics, Venom ha cambiado de portador en varias ocasiones, y personajes como Flash Thompson, Mac Gargan y hasta el mismísimo Peter Parker han llevado al simbionte. Sin embargo, una nueva teoría propone que John Walker, interpretado por Wyatt Russell, podría ser el candidato perfecto para convertirse en el nuevo Venom. Walker, quien ya fue presentado como el anti-héroe US Agent en 'The Falcon and the Winter Soldier', podría encajar en este rol oscuro y complejo, especialmente considerando su participación en la próxima película de 'Thunderbolts'.

¿Cuándo se estrena 'Venom: The Last Dance'?

La última película de la trilogía de Venom, 'Venom: The Last Dance', está programada para estrenarse el próximo 24 de octubre. Esta entrega marcará el fin de la participación de Tom Hardy como el personaje y, posiblemente, el cierre del capítulo del simbionte en el universo de Sony. Sin embargo, todo parece indicar que la historia de Venom no terminará aquí, ya que el simbionte fue insinuado en una escena post-créditos de 'Spider-Man: No Way Home', lo que abre la puerta para su integración en el MCU.

¿Dónde ver las primeras dos películas de 'Venom'?

Si eres fan de Venom o quieres ponerte al día antes del estreno de 'Venom: The Last Dance', las primeras dos películas de la franquicia están disponibles en plataformas de streaming como ClaroVideo y Prime Video en México. Ambas cintas han sido muy populares entre los espectadores y ofrecen un vistazo al peculiar vínculo entre Eddie Brock y el simbionte alienígena. La acción, los efectos especiales y el carisma de Hardy han sido claves para el éxito de estas producciones, por lo que son esenciales para cualquier fan del MCU y del universo de Sony.

Tom Hardy interpretó a Eddie Brock y a Venom en las tres películas de la franquicia (Foto: X)

Peggy Lu (la señora Chen) bailando con Venom en 'The Last Dance' (Foto: X)

¿Qué sigue para Marvel Studios?

Después de la próxima película de 'Venom', Marvel Studios continuará expandiendo su universo con múltiples proyectos, y uno de los más esperados es 'Thunderbolts*'. Programada para estrenarse el 2 de mayo de 2025, esta película reunirá a un equipo de personajes que han sido tanto héroes como villanos, entre ellos John Walker, interpretado por Wyatt Russell, y Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh. La película ha generado grandes expectativas, ya que será la primera vez que el MCU se enfoque en un equipo de anti-héroes, similar a lo que ha hecho Sony con 'Venom'.

Además de 'Thunderbolts*', se espera que Marvel Studios continúe desarrollando nuevas entregas de 'Spider-Man', lo que podría ser la oportunidad perfecta para introducir a Venom de manera definitiva en el MCU. Con la salida de Hardy, el simbionte tendrá la posibilidad de cambiar de anfitrión, y personajes como John Walker o incluso un joven Flash Thompson podrían ser los candidatos ideales para asumir el papel de Venom en esta nueva etapa.

Con información de ScreenRant.

