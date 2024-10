¿Desastre en espiral? Productor de 'Uzumaki' responde a las críticas por la pésima animación de la serie basada en el manga de Junji Ito

El pasado 28 de septiembre, finalmente llegó a la plataforma de Max el tan esperado anime de Uzumaki - 100%, adaptación del famoso manga de terror de Junji Ito. Los fanáticos llevaban años esperando este proyecto, y el primer episodio no decepcionó. La crítica lo recibió con entusiasmo, destacando la animación de alta calidad y lo fiel que resultó al material original.

Sin embargo, la alegría se disipó rápidamente con la llegada del segundo capítulo, que ha sido duramente criticado por su caída en la calidad de la animación y la saturación de tramas condensadas. Este contraste produjo una ola de frustración entre los seguidores, quienes esperaban más consistencia en el proyecto tras cinco años de espera.

'Uzumaki' es probablemente el manga más famoso de Junji Ito (Foto: X)

¿Qué dijo el productor ejecutivo de 'Uzumaki' ante la ola de críticas?

Ante el revuelo provocado por el segundo episodio, el productor ejecutivo Jason DeMarco se dirigió a los fanáticos para ofrecer algunas explicaciones. Para Bluesky, DeMarco admitió que estaban conscientes de que la situación generaría polémica, pero también aclaró que el equipo detrás de 'Uzumaki' se enfrentó a una difícil decisión.

DeMarco explicó que hubo problemas significativos detrás de escena, lo que llevó al equipo a tres posibles caminos: no terminar el proyecto, lanzar solo el primer episodio y abandonar el resto, o completar los cuatro episodios de la temporada, aunque algunos pudieran presentar imperfecciones. Finalmente, decidieron seguir adelante con la tercera opción, permitiendo que el público viera el esfuerzo y trabajo invertido en la serie, aunque reconoció que las expectativas no se cumplieron.

El productor lamentó no poder compartir más detalles sobre lo que ocurrió, pero subrayó que, a pesar de los contratiempos, muchas personas trabajaron arduamente para llevar 'Uzumaki' a la pantalla. Aunque esta explicación no apaciguó del todo la furia de los fanáticos, DeMarco afirmó que comprendía su decepción, reconociendo que el proyecto no fue tan sólido como todos esperaban.

¿De qué trata 'Uzumaki' y por qué es una obra de culto?

'Uzumaki' es una historia que se sumerge en el terror psicológico, donde los habitantes de un pequeño pueblo japonés son aterrorizados por una fuerza sobrenatural representada a través de espirales. Lo que comienza como un fenómeno inexplicable pronto se convierte en una obsesión para los personajes, quienes poco a poco sucumben a la influencia de estas misteriosas figuras. La obra sigue a los protagonistas Kirie Goshima y Shuichi Saito mientras tratan de sobrevivir al caos desatado por la presencia de estos patrones en todo lo que les rodea.

El manga, publicado originalmente entre 1998 y 1999, es considerado una obra de culto dentro del género de terror, tanto por su concepto único como por el estilo visual retorcido y perturbador de Junji Ito. A lo largo de los años, 'Uzumaki' ha sido aclamado por crear una atmósfera inquietante que se va intensificando con cada página. Esto, combinado con la constante sensación de fatalidad, aseguró su lugar como una de las historias más emblemáticas del terror japonés.

Mientras que el primer capítulo de 'Uzumaki' fue elogiado por su animación de calidad, el segundo fue vapuleado por tener un cambio drástico (Foto: X)

Los estrenos de 'Uzumaki' continuarán de manera semanal (Foto: X)

¿Cuándo se estrenan los siguientes capítulos de 'Uzumaki' en Max?

A pesar de la controversia en torno a la calidad de la animación del segundo episodio, los seguidores del anime de 'Uzumaki' aún tienen dos capítulos por delante. La serie constará de un total de cuatro episodios, y los próximos están programados para estrenarse los días 13 y 20 de octubre en Max. Los fanáticos esperan que, a pesar de los problemas que enfrentó la producción, el desenlace logre capturar la esencia del manga original y proporcione una experiencia visual más satisfactoria que la del segundo episodio.

¿Qué caracteriza a la obra general de Junji Ito?

Junji Ito es un nombre que resuena en todo el mundo del terror, y por buenas razones. Su capacidad para mezclar lo surrealista con lo grotesco, siempre manteniendo una base psicológica profunda, ha hecho de su trabajo una influencia duradera en el género. Ito no solo se destaca por sus historias de horror visualmente impactantes, sino también por la forma en que utiliza el espacio y el silencio para intensificar el terror en sus obras. Títulos como 'Tomie', 'Gyo' y, por supuesto, 'Uzumaki' han cimentado su reputación como maestro del horror, explorando los rincones más oscuros de la psique humana y de lo desconocido.

Lo que diferencia a Junji Ito de otros creadores de terror es su capacidad para convertir lo aparentemente mundano en algo aterrador. Desde espirales hasta simples ruidos en el aire, Ito transforma estos elementos cotidianos en símbolos de horror existencial. Esto lo ha convertido en una figura icónica del manga de terror, con una base de fanáticos que valora tanto sus historias macabras como su estilo artístico único.

La adaptación de 'Uzumaki', aunque enfrenta críticas, sigue siendo un intento ambicioso de trasladar al formato animado la atmósfera y el estilo que han hecho de Ito un maestro del horror. Con dos episodios más por delante, aún queda por ver si el anime logrará redimirse y ofrecer un cierre adecuado a esta inquietante historia.

