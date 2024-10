¿Entonces Todd Phillips tenía la razón sobre Arthur Fleck? James Gunn aclara si 'Joker 2' es parte del universo de DC

Warner Bros. construyó un verdadero imperio a lo largo de los años con sus personajes basados en cómics. Con éxitos como Guasón - 91% en 2019, protagonizado por Joaquin Phoenix, el estudio alcanzó un punto álgido, generando más de mil millones de dólares en taquilla y obteniendo múltiples premios. El filme se destacó no solo por su trama oscura y perturbadora, sino por ofrecer una perspectiva única del icónico villano.

Ahora, cuatro años después, Guasón 2: Folie À Deux - 42%, la secuela dirigida nuevamente por Todd Phillips, llegó a los cines, y aunque las expectativas eran altas, la película ha generado una intensa polémica, tanto por su tono musical como por la recepción negativa de la crítica. Sin embargo, entre las dudas que surgieron, una de las más recurrentes es si esta película forma parte del nuevo universo DC bajo la dirección de James Gunn.

James Gunn es presidente de DC Studios y una voz fuerte en la industria de cine basada en cómics (Foto: X)

¿Qué dijo James Gunn sobre su relación con 'Joker 2'?

Con el reciente estreno de 'Joker: Folie à Deux', muchos fanáticos y críticos se preguntaron si James Gunn, co-director de DC Studios, había tenido algún tipo de participación en la realización de la película. Ante la confusión, Gunn recurrió a la red social Threads para aclarar que no estuvo involucrado en el proyecto de ninguna manera. A pesar de que tomó las riendas de la división cinematográfica durante la producción de 'Joker 2', Gunn explicó que esta secuela "no es una película de DC Studios". De hecho, dejó claro que cualquier futuro proyecto relacionado con personajes de DC que esté bajo su supervisión llevará el sello de DC Studios, lo cual no ocurrió con esta película.

El hecho de que 'Joker: Folie à Deux' no forme parte del universo cohesivo que Gunn está construyendo generó alivio para algunos fanáticos, quienes estaban preocupados por la aparente desconexión entre el tono de la secuela y las producciones recientes de DC. A pesar de esto, la película ha sufrido una fuerte caída en la taquilla, con críticas poco favorables, lo que ha llevado a muchos a cuestionar el futuro del personaje.

Todd Phillips y el Guasón

Uno de los puntos más intrigantes que ha rodeado a la franquicia del Guasón es la interpretación que Todd Phillips ha dado al personaje de Arthur Fleck. En entrevista con Variety, Phillips explicó que Arthur no es el Guasón clásico, sino más bien un individuo atrapado en su propia tragedia personal. Para él, la historia de Fleck es una exploración psicológica más que una entrada directa en el universo de los superhéroes.

'Joker 2' impresionó a los fans, en especial la poderosa actuación de Joaquin Phoenix (Foto: X)

Lady Gaga como Harley Quinn también es otro de los puntos más fuertes de 'Joker 2' (Foto: X)

En este sentido, Arthur no es el archienemigo de Batman como muchos podrían suponer, sino un hombre con una vida rota que, por circunstancias extremas, se convierte en una figura criminal. Esta visión ha dividido a los seguidores, algunos de los cuales prefieren una representación más fiel al cómic, mientras que otros elogian la originalidad del enfoque.

¿Habrá 'Joker 3'?

Con el lanzamiento de 'Joker: Folie à Deux', muchos fans se han preguntado si existe la posibilidad de una tercera película en este universo. Sin embargo, Todd Phillips ha sido claro en señalar que no habrá una trilogía. Para Phillips, la historia de Arthur Fleck ha llegado a su conclusión con esta segunda entrega. Si bien 'Joker' y su secuela han generado debates y controversias, el director parece estar listo para cerrar este capítulo en su carrera. De esta forma, los seguidores del personaje tendrán que conformarse con las dos películas que exploran la psique de este retorcido individuo, sin esperar una continuación.

¿Cuándo llegará 'Joker 2' a streaming?

A pesar de la polémica que ha generado 'Joker: Folie à Deux' en su estreno, muchos se preguntan cuándo podrán disfrutar de la película en las plataformas de streaming. Hasta ahora, no se ha anunciado una fecha específica para su llegada a servicios como HBO Max u otras plataformas. El filme sigue en cartelera, intentando atraer a más público a pesar de su recepción dividida. Por lo tanto, los fanáticos que prefieran ver la película desde casa tendrán que esperar un poco más para saber cuándo estará disponible en línea.

